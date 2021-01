Rongálás, mint ajzószer? Megint egy fiatal pár rongálta meg a Margit híd Szent Koronáit

A fővárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi és nő azonosításához, akik letörték a Margit hídon lévő Szent Koronák tetejéről a kereszteket.

A BRFK rongálás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen, a videó alapján nyilvánvaló, hogy meg fogják találni őket:

Azt írják, a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi és a nő még 2020. november 10-én 20 óra körül törte le a kereszteket. A videón látható, hogy az első keresztet a lány törte le, de talán a srác érezte, hogy ez így gáz lesz, ezért ő is letört egy másikat.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri őket, szóljon nekik.

Egyébként ez már nem az első eset, 2019 elején is történt ilyen, kétszer is. Azokat is vette a kamera, és érdekes, hogy ott is egy részeg pár volt az egyik elkövető. Úgy tűnik, van valami különleges ezekben a keresztekben, talán Novák Katalinék megvizsgálhatnák a kisugárzását.