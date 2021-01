Az igazi moslékkoalíció

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Az ellenzéki együttműködés azért jött létre, hogy a demokratikus értékeket és a jog uralmát 2022-ben visszaállítsuk Magyarországon, valamint, hogy megteremtsük azt a jólétet és szabadságot minden magyar polgárnak, amire a rendszerváltáskor ígéretet kaptunk, amint erre jómagam életkoromnál fogva jól emlékszem. Céljainkat európai alapértékek mentén fogalmaztuk meg, mert Szent István királyunk Európa mellett kötelezte el hazánkat több mint ezer éve.

A Fidesz és különösen Kövér László házelnök úr, aki velem szemben már formailag sem képviseli a nemzet egységét, ezt az együttműködést merészelte moslékkoalíciónak nevezni, miközben a kommunista pártállami időket idéző egypárti túlhatalommal működő NER az, amit az ő valóban moslékkoalíciójuk működtet. Hiszen nézzük csak meg, hogy miből és kikből áll a Fidesz elnevezésű hatalom- és pénztechnológia konglomerátum.

Moslékkoalíció az övék, ugyanis eddig jó kommunista módjára minden szövetségesüket leszalámizták, a KDNP is csak azért kell nekik, hogy névleg, „papíron” kormánykoalícióként adhassák el magukat. Mindez persze nem meglepő, ugyanis az álkeresztény és áldemokrata Fidesz nem csak szellemi, hanem személyi örököse is a kommunista állampártnak, Orbán és Kövér elvtársakkal, volt KISZ-titkárokkal az élen, de végül az a Pozsgay elvtárs (az MSZMP Központi Bizottságának tagja) is a Fidesznél kötött ki, akit annak idején Szájer József 1990-ben Sopronban legyőzött a választáson. Szép szimbólum ennek a két embernek az egymásra találása a Fidesz kebelén, ugye…

De sok ismert volt és jelenlegi fideszes potentát is példásan szolgálta a kommunizmust, a felsorolás nem teljes:

Matolcsy György – volt MSZMP-tag, III/II-es együttműködő,

Martonyi János – volt MSZMP-tag, kormánytag, III/II-es együttműködő,

Pintér Sándor – volt MSZMP-titkár,

Boross Péter – volt MSZMP-tag,

Schmitt Pál – bukott köztársasági elnök, 1989 előtt pedig miniszterhelyettes

Kerényi Imre – volt MSZMP alapszervezeti titkár,

Szita Károly – volt III/III-as együttműködő,

Mikola István – a Hazafias Népfront volt alelnöke,

Fónagy János – volt MSZMP-tag.

De a legvisszataszítóbb mégis az, amit a Fidesz művel ezzel az országgal és a magyar polgárokkal, hiszen ők a közpénz, a luxusjacht és az eresz Bermuda-háromszögének bűvöletében lopnak, hazudnak és paráználkodnak. Sorosozással, migránsozással, brüsszelezéssel ellenségképet gyártanak, gyűlöletet, félelmet és széthúzást szítanak a magyar polgárok között, ráadásul száraztésztával, krumplival és WC-papírral fejezik ki, mennyire lenézik a választóikat és mennyit ér szerintük egy magyar ember szavazata.

Van egy jó hírem viszont a magyar polgároknak: látszik, hogy az együttműködő ellenzéki pártoknak a kiegyensúlyozottabb közvélemény-kutatások szerint már most nagyobb a támogatottsága, mint az egypárti túlhatalmat kiépítő Fidesznek. Pedig még el sem dőlt, ki lesz az előválasztáson győztes közös miniszterelnök-jelölt, és még el sem kezdtük a már készülő kormányprogramunk részleteit ismertetni.

Egyetlen dologban igazat adok Kövér elvtársnak: tisztességes választás tényleg nem lesz. Mert továbbra sincsenek kiegyensúlyozott médiaviszonyok, a magyar polgárok 100 milliárdjából fenntartott "közmédiában" nem szólalhatunk meg mi, ellenzéki politikusok, és az államhatalomba beépült Fidesz erőfölénye miatt szó sincs tisztességes versenyről. De a lejtő pálya ellenére tud győzni az ellenzéki pártok együttműködése, mert a szavazópolgárok számára egyre egyértelműbb:

a Fidesz álkeresztény és áldemokrata!

Egyvalamit biztosan tudunk: a Jobbik, az ellenzék egyedüli jobbközép, keresztényszociális alapon politizáló pártjaként azért vesz részt a kormányváltás előkészítésében, s a majdan felálló nemzeti egységkormányban, hogy elhozzuk minden magyar polgárnak azt a jólétet és azt a szabadságot, amelyet mindannyian vártunk 30 éve.

A szerző Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke.