Online pénztárgépek és a kaszinók – véletlenül nem sikerült volna összehozni őket?

Mintha lenne hazánkban pár hely, melyeket a kivétel fogalmával jellemezhetnénk. Miközben például nem is oly rég megannyi szórakozóhely, vendéglátó egység bezárt, ennek következtében pedig rengetegen elveszítették munkájukat s családok megélhetése került veszélybe, a kaszinók kivételt élveztek.

Október elején a Jobbik arra hívta fel a figyelmet, felháborító az a kettős mérce, miszerint maradtak olyan szórakozóhelyek, melyekre nem vonatkozik az akkori, este 11 órai kötelező záróra.

S ugyan míg a 11 órai zárás a hosszú hetek óta tartó kijárási korlátozások fényében szinte már csak egy fájóan szép emlékké redukálódott, annyi idő mégsem telt el, hogy a kaszinók is elveszíthették volna az egyesek szerint nekik kijáró, megkülönböztető szerepkörüket.

Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet:

Orbán Viktor és kormánya az elmúlt években - nyilván az egyéni vállalkozásokat leszámítva - minden céghez eljuttatta az online pénztárgépet. Egy valamit hagytak ki, biztosan véletlenül: a kaszinóikat. Azokat, amelyeket koncessziós jogban a haveroknak adtak ki, mindannyian sejtjük, milyen céllal

A politikus arra is kitért, ugyan annak ellenére, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter többször is megígérte, az online pénztárgépeket a kaszinókban is bevezetik, ez azóta sem történt meg. Éppen ezért a jobbikos képviselő – mint fogalmaz – emlékeztetni szeretné őket e fantasztikus ígéretre, s ennek érdekében pedig határozati javaslatot is benyújtott A játékkaszinókban és a kártyatermekben történő online pénztárgéphasználat bevezetéséről címmel.



Egészen elképesztő, hogy amíg a becsületesen adót fizető hazai kisvállalkozásoktól is elvárják, hogy használják az online rendszert – a gazdasági válságban azonban segítséget nem adnak nekik – addig ugyanezt a haveroktól már nem kérik. Amíg a válságban támogatás nélkül korlátozzák vagy bezárják a vendéglátóhelyeket, addig a Fidesz által nemzetstratégiai fontosságúnak kikiáltott kaszinók est 7-ig nyitva lehetnek

– vélekedik Nunkovics hozzátéve, a néppárti Jobbik hisz a közös teherviselésben és a kormányváltás után igazságos rendszert hoz létre, mind az adópolitikában, mind az adók befizetésében.