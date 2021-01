Megvan Mesut Özil új csapata

Mesut Özil, a németek világbajnok futballistája távozik az Arsenaltól, és a Fenerbahcéban folytatja pályafutását. Így valószínűleg a magyar válogatott Szalai Attila csapattársa lesz majd, aki hivatalosan egyelőre még nem igazolt a törökökhöz, de vasárnap már átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon – írja az MTI.

„Nagyon örülök, hogy a Fenerhez kerültem, hála istennek létrejött a megegyezés a két klub között. Boldog és izgatott vagyok”

– nyilatkozta vasárnap az NTV török tévécsatornának a 32 éves középpályás, aki korábbi sajtóhírek szerint három és fél évre szóló szerződést köt az isztambuliakkal.

A 92-szeres válogatott világbajnok középpályás heti 350 ezer fontot keresett az Arsenalnál, ám tavaly március óta nem lépett pályára. Előbb nem került be az Európa Ligára készülő keretbe, tavaly októberben pedig azt is egyértelművé tették számára a csapatnál, hogy a bajnokságban sem számítanak rá, a meccskeretből is kihúzta Mikel Arteta vezetőedző.

Özilért 2013-ban klubrekordot jelentő 50 millió eurót fizetett a londoni egyesület a Real Madridnak, amelyben 2010 óta szerepelt.