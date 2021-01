Ilyen amatőr, orosz gázszámla-hamisítványt még nem kaptam

Önmagában egyáltalán nem meglepő, ha az ember online rezsiszámlát kap valamelyik hazai szolgáltatótól úgy, hogy annál nincs is előfizetése. Egyszerűen arról van szó, hogy adathalász csalók próbálnak hozzáférni bankkártya-adatainkhoz úgy, hogy hamis címről, valótlan tartalmú fizetési felszólítást küldenek. Ha nem figyelünk oda és a linkelt oldalon beírjuk a kártyaadatainkat, hogy kifizessünk a tartozást, akár a számlánkon tárolt pénzünket is bukhatjuk.

Ez a trükk egyáltalán nem új, már mi is számtalan alkalommal írtunk hasonlóról, és a szolgáltatók is rendszeresen figyelmeztetik előfizetőiket, hogy vigyázzanak a csalókkal.

Ugyanakkor olyan amatőr levelet még nem kaptam, aminek már a címzéséből is látszik, hogy nem hivatalos értesítőről van szó. Ma egy olyan levél jött a személyes fiókomba, aminek feladója az „NKM Online Ügyfélszolgálat-földgáz” volt, a feladó címe noreply [at] nkmaram.hu, csakhogy a Gmail feltüntette mögötte azt is, hogy valójában egy „rus.russianarmysurplus.com” domainen keresztül küldték a levelet.

Bizalomgerjesztő, ugye? Főleg, hogy nem az NKM-től veszem a földgázt.

A számla egyébként jelképes 1340 forintról szólt, vélhetően azért, mert ilyen alacsony összeget nagyobb hajlandósággal fizet ki valaki rutinból, ezzel átadva a lényeget: a kártyaadatait.

A levélben szerepelt is egy szintén gyanús, ".com" végződésű link, ott lehetett rögtön befizetni az összeget. Érdekes részlet, hogy talán egy eredeti NKM-es levelet másoltak le, mert abban olvasható, hogy a számla összegét az NKM online ügyfélszolgálatán lehet megnézni, de ennek ellenére az már a levélben is szerepelt.

Természetesen ilyen levelet egyetlen szolgáltató sem küld, az online számlafizetés csak a szolgáltató honlapján bejelentkezés után, vagy mobiltelefonos applikáción keresztül történhet meg.