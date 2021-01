Ismét nőtt a fertőzöttek száma, a halálozásoké viszont minimálisan csökkent hazánkban

976 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 354 252 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 615 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 233 232 fő, az aktív fertőzöttek száma 109 405 főre csökkent. 4 218 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 294-en vannak lélegeztetőgépen. Az eddig Magyarországra érkezett vakcinákat mára gyakorlatilag felhasználták, eddig 130 318 fő kapott oltást, 2939 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént.

A keddi adatokkal összevetve a friss számokat, az új fertőzöttek 403 fővel emelkedtek, ugyanakkor a halálozások tegnaphoz képest csökkentek, míg a lélegeztetőgépen lévők száma 15 fővel csökkent.

Átlátszó: a felhasználatlan oltóanyagok egy része kukában végzi A szervezetlenség miatt a kiolvasztott oltóanyagok egy része a kukában végzi - mondta az Átlátszónak egy budapesti, kórházi orvos. A neve elhallgatását kérő szakember szerint oltási terv láthatóan nincs, aki ügyesebben informálódik az jut oltáshoz.

A Pfizer mai szállítmánya, az előzőnél kevesebb vakcinát tartalmaz, 35 685 fő oltását teszi lehetővé. Ezzel elsősorban az egészségügyi dolgozók oltása folytatódik - szerepel a tájékoztató honlapon.