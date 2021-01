Egyetemük egyeztetés nélküli átalakítása ellen áll ki nyíltan 21 debreceni professzor

A 21 Debreceni Professzor nevű Facebook-oldal állásfoglalását fejezte ki a Debreceni Egyetem (DE) modellváltásával kapcsolatban.

Bejegyzésükben arra hívják fel a figyelmet, hogy a DE Szenátusa január 21-i rendkívüli és zárt ülésén – 65 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett – támogatta a fenntartónál a DE állami alapítású, fenntartó-vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, saját vagyonnal rendelkező egyetemmé történő átalakulását.

A megjelent sajtóközlemény szerint "a tervezett változásról széleskörű és intenzív egyeztetés történt."

– olvasható a 21 professzor állásfoglalásában.

Hozzátették, semmi sem indokolta a szenátus rendkívüli ülését, továbbá egy ilyen súlyú kérdés széleskörű és nyilvános előkészítést igényel. Erre példaként a Pécsi Tudományegyetemet hozzák fel, ahol a Szenátus január 21-i ülését bárki által elérhetően élőben közvetítették, ez pedig ma is megtekinthető az interneten.

A Szegedi Tudományegyetem kapcsán közel hasonló nyilvánossgáról beszélhetünk: az intézmény esetében kari tanácsi, professzori testületi állásfoglalások születtek, ellenvélemények fogalmazódtak meg és kaptak nyilvánosságot. Pécsett teljesen nyilvános a modellváltással kapcsolatos kérdés/felelet, illetve igen/nem érvrendszer. Felelősségüket és demokráciájukat mutatja: a napokban mindkét egyetem Szenátusa – nyilvános ülésén – elhalasztotta a döntést, hangsúlyozza a 21 debreceni professzor.

Ez az itteni rendkívüliség és zártság most is erős kételyeket és ellenérzéseket ébresztett sokunkban, kétségeket demokráciánk működésében. Egyetemünk átvitele állami alapítványi formába – bár sok szempontból nem tűnik logikusnak (egyes jogszabályok megváltoztatása, a most beígért költségvetés-növelés az eddigi működési formán is sokat segítettek volna) – akár még elfogadható is lehetne az egyetemi polgárság többségének, de ha ez szinte titokban, diskurzus nélkül, a széles nyilvánosság kizárásával és néhány nap alatt történik, akkor erős a gyanú, hogy az átalakítás elsődleges célja nem az oktatás és tudományos színvonal emelése