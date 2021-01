A kijárási tilalom első estéjén Hollandiában felgyújtottak egy tesztközpontot

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a hollandiai Urk halászfaluban felgyújtottak egy koronavírus-tesztközpontot írja a Deutsche Welle.

A rendőrség és az önkormányzat közös közleményt adott ki vasárnap, melyben úgy fogalmaznak, a központ felgyújtása volt az éjszaka „mélypontja”, azonban egyes vandálok köveket dobáltak és tönkretettek rendőrautókat is. Úgy vélik, a zavargás elfogadhatatlan volt, s a fiatalok „adtak egy pofont a helyi egészségügyi dolgozóknak”.

Hollandiában szombaton vezették be az éjszakai kijárási tilalmat, mely alapján este fél kilenc és hajnali fél öt között senki sem lehet az utcákon, a szabályszegőket 95 euróra (34 ezer forint) büntethetik. Kivételt jelent a kutyasétáltatás, illetve munkavégzés.

A szigorítás oka a koronavírus brit változatának megjelenése, mely olyan terhet jelenthet az egészségügyi rendszernek, amit a kormány szerint csak így lehet mérsékelni.

Ugyan a hollandok többsége egyetért a szigorításokkal, vannak ellenzőik: múlt vasárnap a lovasrendőröket is kivezényelték Amszterdamban a lezárások ellen tüntető tömeg feloszlatása miatt. Akkor 143 embert tartóztattak le. Most vasárnap szintén tüntettek Amszterdam mellett Eindhovenben is, s mindkét városban vízágyúkkal oszlatták fel a tömeget, Eindhovenben könnygázt is bevetettek a tiltakozók ellen, számol be róla a Time.