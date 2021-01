Átvette a NER az SZFE Facebookját is: a tiltakozó diákokat alázó Pesti TV-s "riportot" osztottak meg

Miután a kultúrharc égisze alatt kormányhű csinovnyikokat ültettek a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim módon kinevezett kuratóriumába, majd totális médiapropagandával szétporlasztották az intézményt blokád alatt tartó, tiltakozó hallgatók ellenállását és elfoglalták az SZFE-t, új oktatási helyszíneket hoztak létre - az új tanári karban pedig olyan "tehetséges újságíró" is helyet kap, mint a HírTV-s Velkovics Vilmos -, most elérkezettnek látták az időt arra, hogy az egyetem Facebook oldalán is jelezzék, innentől más világ jön.

Történt ugyanis, hogy a Vidnyánszky-féle új vezetés hétfőn egy olyan PestiTV-s riportot osztott meg az egyetem közösségi oldalán, amelyben azon szörnyülködnek, mennyire iszonyatos állapotok uralkodtak az elfoglalt egyetemen, illetve a kollégiumban.

Ezt:



Kép: Színház- és Filmművészeti Egyetem Facebook oldala

A videóban "tüncikézó libsikről" beszélnek, emellett elhangzik az is, hogy az egész ügy csak egy hiszti volt, a libsik aggódnak az Ódry Színpad miatt, illetve az is, hogy "a baloldal pusztít, amit a jobboldalnak kell helyrehoznia."

A hvg.hu emlékeztet rá, a borzasztó körülmények felemlegetése azért érdekes, mert a modellváltásig az SZFE állami fenntartású egyetem volt, és az egyetem vezetősége, illetve több oktató is beszélt arról, hogy korábban hiába jelezték, hogy az épületek nagyon rossz állapotban vannak, korszerűsítésére vagy karbantartásra nem kaptak pénzt, míg az egyetem költségvetését folyamatosan csökkentették.

Mint ismert, az SZFE tiltakozó oktatói és diákjai nemrég egy új, független alkotóműhelyt hívtak életre.