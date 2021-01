Meghozta első döntéseit a Facebook újonnan felállított felügyeleti szerve csütörtökön, és megállapította:

a közösségi oldal az öt vizsgált esetből négyben hibásan járt el a moderáció során.

A testület, amely tavaly ősszel kezdte meg a működését, ezért elrendelte a szóban forgó, korábban eltávolított négy poszt visszaállítását:

Az egyik esetben egy mellrákkal kapcsolatos Instagram-bejegyzést törölt automatikusan az oldal, mert női mellbimbók voltak láthatók rajta, a testület azonban úgy ítélte meg, ilyen esetben kivételt kell tenni a meztelenséggel kapcsolatos irányelvek alkalmazása alól.

A határozat szerint hibásan jártak el azon poszt eltávolításakor is, melyen - tévesen - egy Joseph Goebbels náci propagandaminiszternek tulajdonított idézet volt olvasható, minthogy a felhasználónak nem volt célja annak népszerűsítése, pont az abban megfogalmazottak ellen foglalt állást.

Egy olyan bejegyzést is vissza kell állítani, amely téves információkat tartalmazott a koronavírusról, a szakemberek szerint ugyanis az nem jelentett veszélyt.

Végezetül egy halott szíriai kisgyereket ábrázoló fényképet is hibásan törölt a felügyeleti tanács szerint a Facebook, mivel az ugyan sértő volt, nem érte el a gyűlöletbeszéd szintjét.

Elemzők szerint az első határozatokat komoly nemzetközi figyelem övezi, ugyanis azok adhatnak egyfajta képet arról, hogy a szerv mennyire független a világ legnagyobb közösségi oldalának számító platformtól, különösen most, amikor Donald Trump előző amerikai elnök fiókjának felfüggesztésével kapcsolatban is zajlik már az eljárás, közli az MTI.

Michael McConnell, a testület társelnöke arról számolt be, hogy a Trump-ügyben még "rendkívül korai szakaszban" tart a folyamat. Eddig egyébként mintegy 150 ezer bejegyzés és fiók törlése ellen nyújtottak be fellebbezést, a tájékoztatás szerint a sokakat érintő ügyeket veszik előre, s nem is vizsgálnak ki minden egyes panaszt.

A Facebook a moderálási gyakorlataival, az álhírekkel és gyűlöletbeszéddel szembeni, sokak szerint nem megfelelő fellépésével kapcsolatos bírálatokra reagálva hozta létre a felügyeleti szervet, amely - kötelező érvényű - döntései során nem veheti figyelembe a vállalat érdekeit.