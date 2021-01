Üzent a kormány: hat hónapra bezárják a lázadó vendéglátóhelyeket, a vendégek pénzbírságot kapnak

A közelmúltban számos vendéglátóhely jelezte, nem bírják tovább működtetni üzleteiket, ezért február 1-jén a tiltás ellenére kinyitnak. A kezdeményezésnek attól függetlenül is komoly társadalmi támogatottsága van, hogy a járványügyi korlátozások megsértése egy harmadik hullám beköszöntével fenyegetne. Az újranyitási kényszert az is tovább erősítette, hogy a kormányzati segítség nem elegendő, ráadásul az ígért összegek is komoly csúszással érkeznek meg. A szakszervezetek nem támogatják a nyitást.

Kormánybejelentés: március 1-ig nincs enyhítés, jöhet a kínai vakcina is A novemberi intézkedésekkel sikerült megfékezni és kordában tartani a járvány terjedését, de elegendő oltóanyag hiányában bármilyen enyhítés újbóli járványhullámhoz és radikálisabb szigorításokhoz vezetne - mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A kancelláriaminiszter szerint Nyugat-Európa számos országában a járvány harmadik hullámát élik meg, szigorúbb szabályok vannak életben a magyarországinál, a cél, hogy ezt elkerüljük.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón határozottan kijelentette:

Amelyik vendéglátóhely február 1-jén kinyit, azt a hatóságok 6 hónapra bezárják, emellett szabálysértési bírságot szabnak ki az ott fogyasztó vendégekre is.

Senki nem jókedvében találta ki a szabályokat, hanem azért, hogy ne legyen harmadik hullám – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, konszenzus van a szakemberek és a kormány között abban, hogy a szigorításokra szükség van.

A kancelláriaminiszter azt mondta, elfogadják a kritikákat a bértámogatások csúszásai miatt, de ettől függetlenül a hatóságok fel fognak lépni a szabálysértőkkel szemben.