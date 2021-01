"Egyesek szerint a futball élet és halál kérdése": a válogatott focistáinkat is soron kívül oltják be

"Egyesek szerint a futball élet és halál kérdése. Ezzel nem értek egyet. Annál sokkal, de sokkal fontosabb"

- ezt Bill Shankly, a Liverpool legendás vezetőedzője mondta - igaz, egy teljesen más kontextusban.

Ez most azért lehet aktuális, mert az RTL Klub Híradója szerint a magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást.

Az értesülést a Magyar Labdarúgó Szövetség is megerősítette. Az RTL kérdésére azt írták, hogy az Operatív Törzs döntése alapján az olimpiára készülő sportolók mellett a márciusban két vb-selejtező mérkőzést is idegenben játszó válogatott tagjai is felvehetik az oltást. Egyelőre még azt mérik fel, hogy a sportolók közül hányan kérik a vakcinát.