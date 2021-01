Varga Judit nyaralóméretű kettős mércéje

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

„A nemzeti tizenegyünk is legszívesebben kiskapukra játszana.”

Gulyás Gergely határozottan és keményen elítélte Gyöngyös polgármesterét, Hiesz Györgyöt, aki – az M1 kérdése szerint – azzal találta menteni magát soron kívüli oltakozásáért, hogy polgármesterként kitüntetett helyzetben van. Ezt az érvelést a miniszter elfogadhatatlannak tartotta, leszögezte, hogy az oltásra világos szabályok vonatkoznak, és arra kért mindenkit, hogy azokat tartsák is be. Megkapta kérdésként a kormányinfón Gulyás Gergely minisztertársa, Varga Judit sajátos CSOK felhasználását is, abban is keményen és határozottan ítélt Gulyás. Ítélete azonban nem Vargát, hanem a „balliberális propagandát” sújtotta.

A két megszólalás között párhuzamosságot, avagy az érzékletes ellentétet szépen kiszerkesztette a Telex is rövid videójában. Az az RTL Klub, amelyet fondorlatossággal és csúsztatással vádolt meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Varga Juditról szóló riportja miatt, Hiesz György esetéről is készített bejátszást. Megkérdezte a gyöngyösi polgármestert, megkérdezett valakit a helyi ellenzéknek számító Fideszből, megszólaltatta az operatív törzset és az egészségügyi államtitkárságot is, és a bejátszás, valamint a riporter koránt sem mentette fel Hieszt, sőt, a nézőben inkább a kritika erősödhetett meg a riport hatására. Biztosan ez is a balliberális propaganda logikája szerint történhetett…

Térjünk vissza azonban Varga Judit lakástámogatására. Tudatos cinizmus lehetett ez már Gulyás Gergely részéről, ahogy az oltakozásra vonatkozóan hangsúlyozta a világos szabályokat, és kiemelte, hogy Hiesz György szolgálatra esküdött fel, de Varga Juditra érve már elpárolgott ez a pátosz. Avagy nem párolgott el egészen, mert azt a minisztertársának tartogatta. Gulyás azt volt képes mondani, hogy Varga Judit etikusan és törvényszerűen járt el. Törvényszerűen, az igaz, ez egy kulcsmozzanat a Fidesz korrupciós stílusában, de hogy etikusan?!

Varga Judit ingatlanvagyonára a Blikk cikke hívta fel a figyelmet, amelyben hírül adták, hogy az éppen a Facebookkal szabadságharcát vívó miniszter asszony férjével együtt Orbán Viktor szomszédságában vásárolt 200 millió forintért több egybenyitható lakást. Ezek után a Telex derítette ki, hogy pár éve, 2017-ben a házaspár egy balatonhenyei ingatlanra vett fel CSOK-ot. A CSOK-ot, amit nyaralóra nem lehet igényelni. De hát miért is volna nyaraló egy balatonhenyei ingatlan, amikor otthonukként hivatkoztak rá, és még Brüsszelben dolgozva azt tervezték, hogy valóban a Balatonra költöznek haza. Az élet azonban kegyetlenül közbeszólt, Magyar Péter, Varga Judit férje a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Varga Judit pedig államtitkár, majd miniszter lett. Az idézett kormányinfón Gulyás Gergely az utóbbit, „hetykén csak amúgy félvállra”, mint hibát magára is vállalta.

Tényleg nagyon vicces. Mint oldott kéve széthull nemzetünk, törvényi kultúránk és jogállamunk. Ezen egy magát kereszténydemokratának hazudó kormány tényleg csak nevethet. Igen, tudom, a közvélekedés szerint Magyarország a 10 millió ügyeskedő hazája. A nemzeti tizenegyünk is legszívesebben kiskapukra játszana. Képmutatás volna úgy tennem, mintha egyes egyedül Varga Judit kezelné rugalmasan a törvényt. De ő igazságügyi miniszter. Ráadásul olyan igazságügyi miniszter, aki nem számol el 10-ig, amikor másokat erkölcsileg kioktathat. Az áldozati bárány szerepébe bújva a gaz és lator techcégekkel szembenis háborút indít, mert kell, hogy rájuk is világos szabályok vonatkozzanak. Világos szabályok, mint az oltási sorrendre és a falusi CSOK-ra.

Nagy kegyesen, hát mindjárt ki is vagyok engesztelve amiatt, mert az igazságügyi minisztérium az érdeklődő sajtónak azt nyilatkozza, hogy ha mégsem költözik a miniszteri család Balatonhenyére, akkor kamatostul visszafizetik a pénzt. Remek, akkor a kiskapuzás meg is lett oldva. Etikusan, természetesen, ahogy ezt Gulyás Gergelytől megtudtuk. A már 2017-ben sem rosszul kereső pár bolondot csinált az államból, de mi látnivaló van itt? Az a közvagyon, az senkié. A közvagyon azé, aki éri.

Az Orbán-kormánynak a hangoztatott kereszténységével többszörös kétharmaddal a birtokukban nem Soros Györgynek és a nincstelen bevándorlóknak kellett volna hadat üzennie, hanem például ennek az ügyeskedő lelkületnek! Mennyivel maradandóbb, és nem mellesleg mennyivel szerethetőbb kormányzást vittek volna véghez, ha nem azon mesterkedtek volna, hogy teletömjék a zsebüket, megőrizzék hatalmukat, hanem hogy önmagukon kezdve formáljanak szemléletet.

Mi marad nekünk az Orbán-kormányból majd ha 2022-ben megbukik? Túlárazott és megtölthetetlen stadionok, azonnal repedező épített utak, végletesen megosztott és gyűlölködő közélet, alapítványba kiszervezett egyetemek, szétszedett MTA. A hányavetin és méltatlanul összefércelt majd toldozgatott alaptörvényt nem sorolnám ide, mert remélem, hamar lecseréljük. Ezek helyett akár tehettek is volna valamit. Bekerülhettek volna a történelmünk fényesebb oldalára, de csak az elfecsérelt évtized szójegyzék alá fognak bekerülni, és ez még a jószándékú olvasat, mert írhatnánk rosszabbat is. Azt, hogy az Orbán-kormány ámokfutása az a törvényesített ellopott évtized volt. Az ország már nem fogja visszakapni azokat az uniós milliárdokat, amiket a családnak és sógor-komának osztottak ki ökoturizmusra és kilátókra az Alföldön. De azért abban még reménykedhetünk, hogy Varga Judit kamatostul visszafizeti az állandó lakhelyének hazudott nyaralójára felvett falusi CSOK-ot. Micsoda kilátások!