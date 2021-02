"A 133 legbátrabb magyar ma nem jött be dolgozni"

Korábban írtunk arról, hogy 13 órától rendkívüli parlamenti ülés keretében kerültek volna napirendre az ellenzéki pártok által benyújtott javaslatok három vizsgálóbizottság életre hívásáról. Azt azonban lehetett tudni, hogy a kormánypárti képviselők nem fognak bent tartózkodni a rendkívüli ülés idején, amelyre valamennyi ellenzéki felszólaló sajátosan reagált is. Így tett a jobbikos képviselő, Dr. Lukács László György is, amikor a hiányzó kormánypárti képviselők munkamorálját értékelte.



Az ellenzék 51 képviselője kezdeményezte a három említett vizsgálóbizottság felállítását. Azonban az egyes frakciók felszólalói - a házelnöki pulpitust leszámítva - jobbára csak

az üresen tátongó kormánypárti padsoroknak beszéltek.



"A 133 legbátrabb magyar ma úgy döntött, hogy nem jön be dolgozni"

- kezdte felszólalását a jobbikos politikus. Hozzátette, hogy az uniós pályázatok elosztása kapcsán egyébként ennél motiváltabbak szoktak lenni. Ők azonban ma nem jelentek meg, holott semmilyen akadály nem gördült eléjük. Velük szemben "lenne ma Magyarországon olyan réteg, amely szeretne dolgozni, és ezért a mai napon tüntet és tüntetni fog" - emelte ki a jobbikos politikus. Úgy látja, azért van szükség a beterjesztett vizsgálóbizottságokra, hogy végre válaszokat adjanak azon kérdésekre,

"amelyek elől most már egy éve elzárkózik a kormány".

A gazdasági kérdésekre térve, a honatya szerint a vendéglátás és a turizmus szektorának dolgozóit, s általánosságban a cserbenhagyott munkavállalókat kellett volna hatékonyan segíteni. Emellett hiányolta még a más országokban bevezetett 80%-os, vagy azt megközelítő bérkompenzációt, továbbá a kisvállalkozások megmentését is, amelynek ígért támogatása hónapok óta csúszik. Alternatívaként pedig - ahol lehet - a biztonságos és óvatos újranyitás sem elvetendő a pártpolitikus szerint.

A pártját jobboldali ellenzékiként megnevező Lukács az egészségügy kapcsán kifejtette, hogy az oltási tervben foglaltak sorrendje ésszerűbb is lehetne. A kínai és az orosz vakcinákra elköltött pontos összegeket pedig még mindig nem ismerjük. A mortalitásról azt mondta, hogy

az elmúlt két évtizedben rekord magas halálozási rátát produkált az ország.



Szorgalmazza azt is, hogy az oltásbeszerzések költségeit is hozzák nyilvánosságra.



2022-ben eljön az az idő, amikor végre a kormánypártiaknak válaszokat kell adniuk, így a Jobbik jobboldali néppártként "erről gondoskodni fog és erre vállal garanciát" - zárta gondolatmenetét Lukács László György.

A többi ellenzéki képviselő napirend előtti felszólalásai ekképpen hangzottak:



Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője beszédét azzal a felszólítással kezdte, hogy a kormány adjon számot a vírushelyzettel kapcsolatos tevékenységéről. Kiemelte, 2020 novembere volt az

"elmúlt 20 év leghalálosabb hónapja",

még a Covid esetszámai nélkül is - fogalmazott. A gazdaságvédelemre fordított pénzek kapcsán azt kifogásolta, hogy azok nagy része nem ért célba, jelesül a vendéglátósok és családjaik maradtak támogatás nélkül.



"Magyarország megállíthatatlanul sodródik a katasztrófa felé"

- állítja Csárdi Antal, az LMP képviselője. Több millió emberről van szó, így rendes bértámogatást szorgalmaz és annak nagyobb elérhetőségére és kiszélesítésére volna szükség a kisvállalkozások számára. Szerinte a munkanélküli segély összege is megnövelendő.

Ehhez képest stadionok és egyházak részére juttattak több milliárdnyi közpénzt.

A DK frakciójából Vadai Ágnes a járványhelyzet kapcsán a fideszesek felelősségét hangsúlyozta, mint velük kapcsolatban fogalmazott, ők egy "tesze-tosza, életképtelen kormány". Kitért felszólalásakor a tegnapi tüntetőkre is. Szerinte a magyar emberek tették a dolgukat, mind a dolgozók, mind a családok, vagy épp a nyugdíjasok, de ők - egy előjogokat élvező réteggel ellentétben - cserben lettek hagyva.

A kormány és a miniszterelnök személyes felelősségét emelte ki és azt, hogy

"kormányozni kellett volna",

azaz hiányolja a valódi politikai cselekvést.

Dr. Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető is felszólalt, a fennen hangoztatott "minden élet számít" szlogen szerinte

"egy ordas hazugság"

a Fidesz számára. Kifogásolta, hogy hagyták berobbanni a járványt ősszel, nem volt elégséges kontaktkutatás és tesztelés. Azt mondta, hogy fontosabb volt a nyaralás, a yachtozás, mint a válságkezelés.

A politikus rámutatott, hogy az álláskeresési támogatás és táppénz összege is lehetne magasabb, illetve a családi támogatások és nyugdíjak is prioritást élvezhetnének amellett, hogy a munkahelyek védelme is kiemelt jelentőségű. Klubrádió frekvenciája elveszítését is megemlítette.



A házelnök megállapította, hogy az országgyűlés nem határozatképes, így a vizsgálóbizottságok létrehozatala - mint várható volt - nem indulhatott meg.

Ügyrendben kért szót az ülés végén Varju László és Balczó Zoltán képviselők az elhunyt Pánczél Gyula képviselőről való megemlékezést hiányolja - ezt végül fél perc néma csenddel megtették.