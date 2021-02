Palkovics szerint nem politikai alapon fog menni az egyetemi pénzosztás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője, Palkovics László az ATV-nek arról beszélt, hogy az egyetemek részére szánt 1500 milliárd forint elosztása nem politikai alapon fog történni.

Mint ismert, nemrégiben Stumpf Istvánt nevezték ki az egyetemi modellváltás felelősének. Palkovics erre úgy reagált, hogy

Stumpf István kormánybiztos lesz, és a kormánybiztosok olyan feladatokat látnak el, melyek valamilyen formában, "de a normál államigazgatási struktúra fölött vannak".

Hozzátette, hogy az egyetemi modellváltást illetően a feladat az, hogy megnézzék a gyakorlatban mit is jelent az egész új fenntartói struktúra.

De meg kell nézni az egyetemek "jövőbeni környezetét", hogy miután az államtól ilyen értelemben függetlenné válnak, milyen módon tudják a saját szervezetüket továbbfejleszteni. "Ez egy szép feladat, ezt kapta meg Stumpf István"

- fogalmazott Palkovics László.

Az ATV kérdésére, amely szerint hogy Stumpf Istvánt azért (is) nevezte-e ki most a miniszterelnök az egyetemi modellváltás koordinátorának, mert alkotmánybíró volt, és az alkotmányos aggályokat az ő kinevezésével szeretnék tompítani, különösen, hogy a Színművészeti Egyetem alkotmánybírósághoz is fordult a Vidnyánszky-féle kuratórium statútuma miatt, Palkovics László azt mondta: "ez is lehet egy megközelítés", de szerinte alkotmányos aggályok nincsenek.

"Az, hogy az SZFE az alkotmánybírósághoz fordult, nem jelenti azt, hogy igaza is van"

- jegyezte meg.