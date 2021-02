Az elmúlt egy nap adatai alapján ismét egyre több a koronavírussal fertőzött hazánkban

Az elmúlt 24 órában 1652 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 371 988 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 832 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 274 308 fő, az aktív fertőzöttek száma 84 848 főre csökkent. 3648 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 289-en vannak lélegeztetőgépen.

A tegnapi adatokhoz képest a fertőzöttek száma több mint 600 fővel nőtt, a halálozások száma 10 fővel, míg a lélegeztetőgépen lévő betegek száma 20 fővel.

Eddig 249 687 fő kapott oltást, közülük 84 452 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével. Ma kezdődik védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. Vasárnapi határidővel minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert. A terv szerint több mint 30 ezer idős embert oltanak be a következő napokban kórházi oltópontokon és tízezret maguk a háziorvosok.

A nyugati vakcinákból eddig 19,7 millió adagot kötöttünk le több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből eddig csak az Pfizer és a Moderna vakcinák érkeztek Magyarországra, összesen félmillió adag. Miután múlt héten az AstraZeneca oltóanyag is megkapta az uniós engedélyt, hamarosan ebből is megérkezhet az első szállítmány . Ezt a vakcinát a magyar hatóság már korábban engedélyezte.