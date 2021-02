Szlávik: jelenleg nem lehet mást tenni, mint fenntartani a korlátozásokat

Már jó néhány napja stabilizálódnak a koronavírus-járvány magyarországi esetszámai, de több európai országban ezek a számok emelkednek - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szlávik János hangsúlyozta, ebben a helyzetben nem lehet mást tenni, mint fenntartani a korlátozásokat, hiszen a napi ezer körüli esetszám és a napi száz körüli halálozás "nem engedi meg", hogy komolyabb lazítások legyenek.

Elmondta azt is, elképzelhető, hogy újabb és újabb koronavírus-mutációk jelennek meg, s az is, hogy a jövőbeni oltásokkal "utánuk kell mennünk", magyarán változtatni kell az oltóanyagok összetételén.

Hozzátette, a védőoltások egyelőre a mutáns vírusok ellen is hatásosak, csak nem akkora mértékben, tehát mindenképpen megakadályozzák a fertőzés súlyossá válását.

A főorvos szerint Magyarországon még nem "dominánsak" a mutációk, így a most használt vakcinák teljes hatékonysággal védenek.

Szlávik János jó hírnek nevezte, hogy az orosz vakcináról végre megjelentek tudományos szaklapokban is információk, és bízik abban, hogy hamarosan a kínai oltóanyagról is így közölnek adatokat.

Hangsúlyozta, fel kell gyorsítani az oltások ütemét, be kell oltani az időseket és a betegeket, mert ők vannak a legnagyobb veszélyben.

"Merem remélni, hogy a közeljövőben Magyarországra is tömegesen érkezik oltás és most már mi is megkezdhetjük a tömeges oltást" - mondta Szlávik János.

(MTI)