Visszaváltható lenne a PET-palack és a fémdoboz?

A PET-palackok és fémdobozok újrahasznosításának szabályozására nyújtott be törvényjavaslatot Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője, a honatya erről saját Facebook-oldalán számolt be. A politikus arra hívja fel a figyelmet, hogy a műanyagok létezése elengedhetetlen a fenntartható fejlődés és a klímavédelem szempontjából, de ezeket tudni kell kezelni is, hiszen tudatosság nélkül komoly veszélyt jelenthetnek a környezet és az emberi egészség számára is.

A jobbikos képviselő azt írja, indítványával ösztönözné az előállítót, a kereskedőt és a fogyasztót is arra, hogy érdeke legyen a visszaváltás, ezáltal pedig az újrahasznosítás.

A javaslat gyártói és kereskedelmi betétdíjat is felszámíttatna, előbbi mértéke 30, utóbbié 40 forint lenne darabonként. Ezt visszaszolgáltatáskor maradéktalanul vissza kellene fizetni. A visszaváltás alól mentesülnének az 50 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű kisboltok. A kereskedők kötelesek lennének termékfajtánként eltérő mértékben választékban tartani az újrahasználatra alkalmas gyártói betétdíjas termékeket. Az a kereskedő, mely az előírt arányt nem teljesíti, negyed évente darabonként 10 forint környezetvédelmi termékdíjat lenne köteles fizetni.