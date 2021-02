Az önkormányzatoknak pluszkiadás, a vendéglátósok többségét pedig nem érinti a Kormány bérletidíj-fizetési mentessége

Itt, Dunaújvárosban csak néhány ilyen üzlet van, de őket már korábban segítettük, például a bérleti díj átütemezéssel, de ez sem igazi segítség, hiszen a források elvonása miatt az önkormányzat is nagyon nehéz helyzetben van. Ez a kormányzati döntés szerintem inkább arról szól, hogy a kormány politikai tőkét kovácsolhasson egy ilyen alapvetően nem jelentős segítségből

- mondta az Alfahírnek Pintér Tamás polgármester annak kapcsán, hogy a kormány bérletidíj-fizetési mentességet adott a kocsmárosoknak, illetve más vendéglátásban érdekelt vállalkozásoknak.

Dunaújváros első embere arra hívta fel a figyelmet, hogy mostanra legalább 3 milliárd forint hiányt eredményezett a járványügyi korlátozások miatt keletkezett bevételkiegészítés.

Ez egyébként általános gond minden önkormányzatnál. A vendéglátósokat érintő kormányzati döntés ugyanis csak azokat a vállalkozásokat segítené, akik az államtól, illetve az önkormányzatoktól bérelnek helyiségeket és további feltétel, hogy ne legyen veszteséges a tavalyi évük, ami a koronavírus-járvány miatt irreális elvárás.

- nyilatkozta lapunknak Beleznay Zsuzsanna, Terézváros alpolgármestere.

Mi már jóval a kormányrendelet előtt amúgy is egy 8 pontos mentőcsomagot nyújtottunk ezeknek a vállalkozásoknak, de mi úgy fogalmaztunk, hogy a közös költség erejéig adjuk meg a kedvezményt. Na most, ha a 100 százalékot kell elengedni, akkor abban a közös költség is benne van. A mi esetünkben, tehát az önkormányzatra ez biztos, hogy plusz terhet róhat