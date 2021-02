Müller Cecíliának öltözött egy kisfiú a farsangi bálon

Meg is nyerte a jelmezversenyt az a 9 éves fiú, aki Müller Cecília tisztifőorvosnak öltözött be az iskolai farsangi bálon. A szeretlekmagyarország.hu-nak a kisfiú édesanyja elmondta, még hétfőn is azon agyaltak, hogy milyen jelmezt vegyen fel, de a gyermek mindenre nem mondott. Végül az anyuka csak úgy viccből azt mondta neki, hogy "akkor legyél Müller Cecília". Fia szeme erre aztán azonnal felcsillant, rá is vágta, hogy "jó", édesanyja legnagyobb meglepetésére.

A siker pedig teljes volt. Nemcsak az osztálytársak lelkesedtek amikor meglátták Müller Cecília farsangi megfelelőjét, hanem az osztályfőnök és a többi szülő is, mert a 9 éves fiú megnyerte a jelmezversenyt, amihez amúgy nem is kellett sok minden. Egy pulpitus, egy paróka, egy szemüveg és egy blúz, bár a tisztifőorvos legjellemzőbb ruhadarabja a blézer lemaradt...

A jelmez ötlete egyáltalán nem bántó szándékkal született, csak szerettünk volna egy kis vidámságot csempészni ebbe a nyomasztó időszakba

- mondta a lapnak a kisfiú édesanyja.

Ez sikerült, mivel egy zárt Facebook csoportban közzétett képhez már több mint 10 ezren szóltak hozzá.