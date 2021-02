Kálló Gergely: megmutattuk, hogy az ellenzéki körzetek nem válnak sivataggá

Történelmi győzelemként tekinthetünk az egy évvel ezelőtti dunaújvárosi sikerre, hiszen ez volt az összefogás első eredménye. Az ünneplés azonban csak egy éjszakáig tartott, másnap kezdődött a munka, amit az elemi erővel lecsapó koronavírus-járvány állított kihívások elé – erről Kálló Gergely beszélt az Alfahírnek. A Jobbik országgyűlési képviselőjét egy évvel a dunaújvárosi győzelem után kérdeztük arról, hogyan zajlik a munka.

A járvány miatt háborús közegben kellett helytállni, de nagyon büszke vagyok a helyi politikustársaimra, akik a legnehezebb időkben is képviselték a rájuk bízott településeket és körzeteket – mondta Kálló Gergely. A képviselő szerint igenis lehet, sőt, kell is dolgozni ellenzékből, mert hiába a járvány vagy az önkormányzati megszorítások, így is el lehet érni sikereket:

„A kevésből kellett kihozni a legtöbbet. Nézzük a választókerület központját, Dunaújvárost. Mindezek ellenére kétszeresére emelkedett a közintézményekben dolgozók cafeteriája. A szociális dolgozók egyszeri juttatásban részesültek a pandémia kellős közepén. A kor és a lakosság igényeinek megfelelően átalakult a tömegközlekedés, ilyen átalakításra, mióta Dunaújvárosban buszok közlekednek, nem volt példa. Átláthatóan, nyomon követhetően működik az előző ciklussal szemben az önkormányzat.”

Kálló Gergely Kálló Gergely/Facebook

„Beindultak az elszámoltatási perek, melyeknek az eredményeikre várunk. Szélesebb körben elérhetőbb a szünidei étkeztetés is. Új, környezetkímélőbb lomtalanítási rendszer lett kidolgozva. Klímavédelmi stratégia lesz, és két bölcsőde is megújul. Teljesen ingyenesen tölthetőek az e-autók, új, nagyszámú parkolók létesültek, létesülnek és még fognak is létesülni. Az utak, az úthibák folyamatosan javítás alatt vannak. A pazarló intézményekkel, melyek számolatlanul és ellenőrizetlenül nyújtották be az önkormányzat felé a számlákat, megszüntették a kapcsolatot. És még hosszasan sorolhatnám a lakosság érdekében meghozott intézkedéseket, melyek meghozatalába engem is bevontak és bevonnak. Ismétlem magam, mindezt úgy, hogy több milliárd forinttal rövidítették meg az önkormányzatot.”

- magyarázta kérdésünkre a jobbikos egyéni országgyűlési képviselő, aki tavaly februárban Fejér megye 4. választókerületében indult és győzött közös ellenzéki támogatással a Fideszáltal felkarolt független jelölt, Molnár Tiborral szemben.

Kálló Gergely Béli Balázs/Alfahír

Egy éve még azzal riogatták az embereket, hogy ha én nyerek, akkor nem jön ide semmi – mondta, hozzátéve, ezt az állítást is cáfolta az elmúlt időszak, hiszen most jön a körzetükbe, Iváncsára Magyarország egyik legnagyobb beruházása. Persze megjegyezte:

„Ezzel még legyünk óvatosak, hisz sok mindent nem tudunk, de mindenesetre cáfolható az, hogy az ellenzéki körzetek sivataggá válnak”

De van ennek egy másik oldala is - mint fogalmazott, a politikusokat általában öltönyös, a Parlamentben csücsülő embereknek képzelik el, nála viszont ez nem így van.

„Én abban hiszek, hogy az emberek között kell lenni és a közösséget kell szolgálni, kialakítani. Nekem igenis óriási eredmény az is, hogy idén több, mint 50 nélkülöző család karácsonyát tudtuk szebbé tenni. Nekem óriási eredmény az is, hogy a felhívásunkra alig pár óra alatt több mázsa kutya- és macskatápot hoztak az itt élők a gazdátlan állatoknak. Számomra nagy eredmény az, hogy nélkülöző emberek felhívnak és felhívhatnak, és azonnal tudunk segíteni, mert olyan nincs, hogy nincs. Mindig tudunk valahonnan szerezni, venni, adni.”

A jobbikos parlamenti képviselő arra a kérdésünkre, hogy a választási kampány pozitív eredménye után is stabilnak érzi-e az összefogást, és ugyanilyen összhangban zajló munkára számít-e 2022-ben, azt felelte, igen, stabilnak érzi a politikai környezetet.

„Sokszor szoktam mondani, hogy szívem szerint bevezetném a 'politikai' turizmust a körzetben, hogy megmutassam a politikustársaimnak: Uraim, így is lehet ezt csinálni! Nálunk nem a pártok számítanak, hanem az emberek. Nálunk nem a pártok számítanak, hanem a problémák. Azoknak meg nincsen párt színe, azokat meg kell oldani.”

Kitértünk arra is, hogy –mint megannyi ellenzéki képviselőt- Kállót is érték kormánypárti támadások, többek között olyan plakátrongálási ügy miatt függesztették fel mentelmi jogát és állították volna bíróság elé, amiért fideszes aktivistákat még csak meg sem bírságoltak. Kérdésünkre, hogy hogy áll az ügy, a képviselő nevetve mondta, hogy fogalma sincs, mert azóta sem kapott semmilyen papírt, idézést, vagy bármilyen jelét annak, hogy eljárás van ellene.

„Ez az ügy azért kellett, hogy ne csak Boldog István mentelmi jogát keljen aznap felfüggeszteni. Tipikus Fidesz-módszer.”

- jelentette ki a plakátfirkálási üggyel kapcsolatban a jobbikos politikus. Ismert: a korábbi kampányokban fideszes képviselők és aktivisták sora rongálta végig a jobbikos óriásplakátokat, a hatóságok pedig megállapították, hogy mindez csupán jogszerű véleménynyilvánítás. Ellenzéki személy esetében azonban már nem volt ilyen egyszerű az ügyek megítélése.

„A támadás sokkal több, hiszen a Parlamentben a kormánypárti politikusok új frontot nyitottak. A helyi gyűlöletpápák sem lettek halkabbak, sőt. És a lakosság felé sincsenek jó híreim ezzel kapcsolatban, hiszen nemsoká újabb propaganda lapot fognak hetente szórni a postaládákba, ahol ömleni fognak a támadások.”

Kálló szerint sajnos ki kell jelenteni, a politikát ilyenné tették a kormánypártok. A kampány során beállították őt „mindennek”: testi, szellemi fogyatékosnak, támadták a feleségét, a családját, mindenkit körülötte.

Mi ezt megszoktuk, évek óta kapjuk a nemtelen támadásokat Pintér Tamás dunaújvárosi polgármester barátommal együtt, így elég széles hátat növesztettünk, de az itt élőket sajnálom. Ők békét, nyugalmat érdemelnek, nem az állandó uszítást – magyarázta.

„De egy történet ide kívánkozik, ami bemutatja ezt az egészet. Cserna Gábor, Dunaújváros volt fideszes polgármestere egy ordas nagy hazugságot állított rólam a kampányom során. A bíróság természetesen nekem adott igazat és az anyagi kártérítés mellett bocsánatkérésre kötelezte Cserna urat. A bocsánatkérést azóta is várom, hisz hónapok óta nem hajlandó a törvényeket betartva a bírósági ítéletnek eleget tenni. Azóta végrehajtás is van ellene.”

Visszatérve a helyi politikára: Kálló országgyűlési képviselőként rendszeresen szólal fel olyan ügyek miatt, amiket körzetéből hozott.

Sokan keresnek meg minket az egészen apró problémától a legnagyobbakig. Én ennek nagyon örülök, mert látszik, hogy bíznak bennünk. Ez jó dolog. Ha csodát nem is tudunk tenni, erre mindenképp rá fogunk szolgálni – mondta, hozzátéve, hogy a körzetet érintő történésekre mindig reagálni fog, hiszen ezzel bízták meg a választok egy éve.

„Legyek a hangjuk a Parlamentben és álljak ki értük. Ez nagy felelősség, de egyben csodálatos dolog is.”

A dunaújvárosi Vasműre kitérve Kálló Gergely arról beszélt, amikor szeptember környékén először jelentkeztek a problémák, már akkor gyorsan reagáltak, felkerestek mindenkit, akit lehetett: a szakszervezetet, a cégvezetést és az önkormányzatot egyaránt.