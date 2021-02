Hogyan válasszunk metszőollót? (x)

Lassan beköszönt a tavasz, ezzel pedig a kerti munkák ideje is. A téli pihenő után a kert éledezik álmából, a kertésznek pedig bele kell vetnie magát az előtte álló tengernyi feladatba. Ott van például mindjárt a fák és bokrok megmetszése, amit még a rügyezés előtt érdemes elvégezni.

Persze ez a munka is lehet könnyed kikapcsolódás, vagy épp ellenkezőleg, hosszas kínszenvedés is. Egy jó metszőollóval nagyobb esélyünk van az előbbire, de hogyan találjuk meg a megfelelőt? Ehhez adunk most pár tippet.

A bőség zavara

Ma már metszőollókból is annyi típus és márka létezik, mint égen a csillag, így nem csoda, ha elsőre azt sem tudjuk, milyen irányba kezdjünk el keresgélni. Ami fontos: kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen márkajelzésű darabokat, ugyanis ezek többnyire csak elsőre tűnnek jó vételnek, de hamar rájövünk majd, hogy nem volt a legjobb befektetés.

Persze az is egy megoldás, ha minden évben új metszőollót veszünk, mert a régi tönkremegy, de sokkal célszerűbb, ha egyszer befektetünk egy drágább, ám minőségi darabba, amit utána hosszú évekig elégedetten használhatunk majd.

Természetesen az ár önmagában még kevés ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, valóban minőségi-e az adott termék. Ezért “csapjuk fel” az internetet, olvasgassunk teszteket, vásárlói véleményeket, kertészeti fórumokat! Biztosan belefutunk több olyan típusba is, amelyet többen is ajánlani fognak, a saját tapasztalataik alapján.

A penge típusa

Metszőollóknál kétféle kivitel létezik: a mellévágó és a rávágó. Hogy melyiket mikor, milyen keménységű ágakhoz érdemes használni, arról megoszlanak a kertészek véleményei. Ha nekünk valamelyik típus már bevált, akkor használhatjuk továbbra is azt, de ha kísérletező kedvűek vagyunk, akkor kipróbálhatjuk a másik kivitelt is. Az M-Tools kertészeti áruházban mellévágó és rávágó metszőollókat is találunk.

Ha előreláthatólag kemény, vastag ágakkal fogunk dolgozni, akkor érdemes lehet a nagy igénybevételre készült vagy a rendkívül éles pengéjű darabokat választani.

Az eszköz nyele és ergonómiája

Hiába birtokoljuk a “világ legjobbjának” mondott metszőollóját, ha nem tudunk hatékonyan dolgozni vele, mert egyszerűen kényelmetlen a fogása, és sehogy sem áll kézre. Ezeknél az eszközöknél - akárcsak a többi kéziszerszámnál - különösen fontos, hogy komfortos legyen a használata, és ne fájduljon meg a kezünk pár percnyi munka után.

Egy jó metszőolló markolata szinte belesimul a kezünkbe, követi az ujjaink ívét, és bár stabilan tudjuk tartani, mégsem hagy maga után fájó vízhólyagokat a tenyerünkön. Emellett pedig megfelelő vágási teljesítményt nyújt, vagyis viszonylag kevés erőkifejtéssel el tudjuk vágni a keményebb ágakat is.

Egy megfelelően kiválasztott, minőségi metszőolló évekig hű társunk lehet a kertben, és élezni is csak ritkán kell majd. Könnyű vele dolgozni, és tiszta, roncsolásmentes vágást végez, ami nem kínozza meg feleslegesen a növényeket.