Bűnösnek vallotta magát a máltai újságírónő-gyilkosság egyik vádlottja

Bűnösnek vallotta magát a Daphne Caruana Galizia máltai oknyomozó újságíró gyilkossági ügyében a három vádlott egyike kedden. Vincent Muscat, aki a per előkészítő szakaszában még ártatlannak vallotta magát, most úgy döntött, elismeri bűnösségét - számolt be róla az MTI.

Igazságügyi források szerint januárban elutasították Muscat vádalku iránti kérelmét, hogy vallomásáért cserébe kegyelemben részesüljön. Ugyanakkor a büntetési tétel mérséklését ígérték számára, ha beismerő vallomást tesz.

A korrupciós ügyek felderítésével foglalkozó máltai oknyomozó újságírónőt 2017 októberében egy autójába rejtett pokolgéppel gyilkolták meg. Három személyt gyanúsítanak a robbanószerkezet elhelyezésével, köztük van Vincent Muscat is. Az ügyben vádlottként szereplő másik két személy ugyanakkor kitart ártatlansága mellett.

A gyilkosság megrendelésével a magas szintű politikai kapcsolatokkal rendelkező Yorgen Fenech üzletembert vádolják.

Fenech szintén tagadja az ellene felhozott vádakat.

Melvin Theuma, a Galizia-gyilkossági ügy koronatanúja, 2019-ben kegyelmet kapott, miután beismerő vallomást tett arról, hogy közvetítőként tevékenykedett a gyilkosságban.

Matthew Caruana Galizia, a meggyilkolt újságírónő fia január végi tanúvallomása szerint ő és anyja 2017-ben egy korrupciós ügy felderítésén dolgoztak egy az erőműépítéssel megbízott vállalattal kapcsolatban, amelynek társtulajdonosa Fenech volt. Egy informátor akkor számos dokumentumot adott át, amelyek azt igazolták, hogy az üzletember fontos szerepet játszott az ügyletben.

Daphne Caruana Galizia számos, a szervezett bűnözéssel összefüggő korrupciós és pénzmosással kapocslatos ügyet derített fel, ami miatt több, magas pozícióban lévő máltai politikus és kormányzati tisztviselő került kellemetlen helzetbe.