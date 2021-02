Újra olvashatnak híreket a Facebookon az ausztrálok

Canberra felpuhította azt a törvénytervezetet, mely alapján a techcégeket (elsősorban a Facebookot és a Google-t a felületükön megjelent hírekért fizetnie kellett volna a kiadóval megkötött szerződés alapján, ennek hiányában pénzbírsággal sújtotta volna az ausztrál állam a platformot. Az enyhítést követően a Facebook közölte, néhány napon belül újra engedélyezi az országban a felületén a hírszolgáltatást – írja az Mfor.

A továbbiakban a Facebook azzal érvelt, hogy az ausztrál kiadók számára is előnyös, ha megosztják írásaikat. Állítása szerint a Facebook és a kiadók közötti tartalmak cseréje a kiadók javát is szolgálja, hiszen felhívja a közösségi oldalt használók figyelmét a kiadói tartalmakra, és e forgalom becsült értéke mintegy 315 millió amerikai dollár (94,5 milliárd forint) volt.

Az Mfor emlékeztet, a hírszolgáltatás felfüggesztése az erőfitogtatáson túl komolyabb kárt is okozott, mert nem csak a sajtótermékek, de

a kritikus kormányzati-egészségügyi információáramlást is leállították

az ausztrálok hírfalán. Mindezt úgy, hogy néhány nappal később indult el az országban a koronavírus-vakcinálási program, tehát különösen fontos lett volna, hogy a felhasználókhoz eljussanak a járványügyi hírek.

A megegyezést az hozta, hogy kedden Josh Frydenberg ausztrál kincstárnok és Paul Fletcher kommunikációs miniszter bejelentette, a Facebooknak nem lesz kötelező minden helyi médiakiadóval megegyeznie, azt a vállalat maga döntheti el, hogy mely kiadókkal köti meg a szerződését. Campbell Brown, a Facebook nemzetközi kapcsolatokért felelős részlegének alelnöke a kommentárjában azt emelte ki, hogy így kicsi és helyi kiadókat is támogathatnak majd. Az új rendelkezés szerint a kormány elállhat a kényszerítésektől, amennyiben a Facebook bizonyítani tudja, hogy „elegendő számú médiummal írt alá szerződést”. Ha a kabinet később mégis keményítene a szabályozáson, azt előre kell jeleznie. További kedvezmény, hogy ha a techcég és a kiadó között három hónap alatt nem jön létre a szerződés, akkor kapnak egy közvetítőt, akinek feladata lesz két hónap alatt egyezségre bírni a feleket.

Frydenberg szerint azzal, hogy nem központilag határozzák meg a szerződések kondícióit, hanem minden esetben a techvállalatok és a médiumok egyeznek meg,

a kicsik több pénzt kaphatnak cikkenként, a nagyok pedig nem tudnak jogorvoslatokkal élni több pénz per híranyag érdekében.

Utóbbit a módosított törvénytervezet ki is mondja.

Ismert, Magyarországon is jogi vitákat kavar a globális techcégek tevékenysége. Varga Judit igazságügyi miniszter saját sikerének tudta be, hogy a Facebook 3,8 milliárd forintnyi reklámadót fizetett be a költségvetésbe, és ő a vezetője a Digitális Szabadság munkacsoportnak is, melynek munkája nyomán – várhatóan az Országgyűlés tavaszi ülésszakában – a techcégek működését szabályozó törvénytervezet fog a honatyák elé kerülni.