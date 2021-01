Szabályozná a kormány a közösségi média hazai működését

Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-bejegyzésében számolt be arról, miszerint konzultálva a témában illetékes állami intézmények vezetőivel, az Igazságügyi Minisztérium tavasszal

törvényjavaslatot terjeszt majd az Országgyűlés elé a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásával kapcsolatban.

Mint Varga írja, a nagy tech cégekkel szemben semmi mást nem szeretnének elérni,

mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működést. Semmi mást, mint ami a többi cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalkozóra is vonatkozik.

Az igazságügyi miniszter megjegyzi, továbbra is együttműködnek az Unió hasonló irányú szabályozásának előkészítésében, azonban az elmúlt időszak eseményei megmutatták: gyorsabban kell lépniük az emberek védelme érdekében.

– írja hozzátéve, a szándékos, ideológiai vagy üzleti érdekből történő digitális károkozás Magyarországon sem maradhat többé következmények nélkül.

Varga Judit egyébként egyik múlt heti posztjában az ún. árnyék tiltásra hívta fel a figyelmet, mely azt jelenti, a social media szolgáltatók titokban, politikai céllal úgy korlátozzák a felhasználói profil láthatóságát, elérését, hogy arról ne lehessen tudni.

Akkor az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott:

A tech cégek ezzel minden alapvető demokratikus jogi normát megszegnek, amely a nyugati típusú kultúra alapját jelenti. Az árnyék tiltás rendszerszintű gyakorlatáról nemcsak a most kiszivárgott Twitter vezérigazgatóról készült hangfelvételből értesülhettünk. A keresztény, konzervatív, jobboldali véleményeket a Facebook is úgy korlátozza, hogy csökkenti azok elérését. Erről személyes tapasztalatom is van.