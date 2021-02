Egyre súlyosbodik a szlovák járványhelyzet, egy nap alatt 3500 új fertőzöttet találtak

Romlik a járványhelyzet Szlovákiában, kedden több mint 3500 új igazolt fertőzöttet regisztráltak, ami január eleje óta a legmagasabb napi esetszám – derült ki a szlovák egészségügyi minisztérium honlapján szerdán megjelent hivatalos adatokból.

Az MTI beszámolója szerint

a PCR-szűrések száma meghaladta a 15 ezret, pozitív eredményt 23,4 százalékuk hozott. A mintegy 132 600 antigéntesztből 2323 lett pozitív, ami a tesztek 1,75 százaléka. Az antigéntesztek mindenki számára ingyenesek.

Szlovákiában kijárási tilalom van érvényben, kivételt bizonyos esetekben csak a negatív teszttel rendelkezők kapnak. A kórházakban kezelt betegek száma továbbra is négyezer körül mozog, lélegeztetőgépre mintegy 350-en szorulnak. A halálos áldozatok száma 104-gyel emelkedett, és már a hétezerhez közelít.

A visegrádi országok mindegyikében emelkedik a napi új fertőzések lakosságarányos mozgóátlaga, a legmeredekebb felfutást a cseh és a magyar adatsorok mutatják, írja a G7. A járvány felerősödése leginkább az új vírusvariánsok terjedésének tudható be. A brit és a dél-afrikai variánsok mellett mostanra már a cseh változat is jelen van a régióban, így Magyarországon is.

Eközben folytatódik az oltási kampány Szlovákiában,

ahol eddig 286 ezer ember kapott oltást, több mint százezren pedig már a második adagot is megkapták. A napi oltások száma az utóbbi időben hatezer körül alakult.

Az Igor Matovic vezette koalíciós kormány korábban felkérte a parlamentet a jelenleg érvényes veszélyhelyzet meghosszabbítására. A veszélyhelyzet február 8-án lejárt, ezt a kormány saját hatáskörében 40 nappal meghosszabbította, ezt a döntését azonban legkésőbb 20 nap elteltével a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Tekintettel a kormánykoalíciós vitákra, valamint az ellenzéki pártok álláspontjára, nem biztos, hogy a parlament támogatni fogja a beterjesztést. Maria Kolíková egészségügyi miniszter azt mondta, ha nem szavazzák meg a beadványt, akkor a Matovic-kormány elveszíti mandátumát a járvány megfékezésére irányuló intézkedések meghozatalára.

Mint ismert, múlt csütörtökön Ausztria, Lengyelország és Magyarország is felajánlotta segítségét Szlovákiának a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, miután a szlovák kormány a járvány leküzdésének érdekében egészségügyi személyzetet kért a többi európai uniós országtól.