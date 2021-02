A Continental makói dolgozóinak már a 70 százaléka sztrájkol

A Népszavához eljuttatott érdekképviseleti tájékoztatásból derült ki ,hogy

nem hagy alább a sztrájkhangulat a makói gumigyárban: a Makói Gumiipari Szakszervezet és a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség közlése szerint a Continental AG Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. délutáni és éjszakai műszakban dolgozó 70 százaléka nem vette fel a munkát, de többen menet közben is csatlakoztak az újabb tiltakozó megmozduláshoz.

Ebben arról is írnak a sztrájkőrök és a sztrájkbizottság tagjai, hogy a munkáltató azzal próbálja meg szépíteni a statisztikákat, hogy a tiltakozó dolgozók közül többnek felajánlotta: vegyen ki szabadságot, így is sztrájkolhat, de legalább fizetik is neki. Ezzel azonban csak néhányan éltek.