Elemző: a csatatér körzetekben a Fidesz és a Jobbik a két legerősebb párt

Az immár tíz éve érvényben lévő választójogi törvényt elnézve könnyen juthat akár egy borúlátóbb választó is arra a következtetésre, hogy a magyar kormányváltást szorgalmazó pártok 2022-es választási esélyességét jelentősen növelheti a közelmúltban formálisan is megvalósult ellenzéki pártszövetség. Az egyfordulóssá egyszerűsített rendszer „vagy-vagy" típusú képletének szükségszerűsége, a korábbi évek tapasztalatai, valamint egyes nemzetközi mintázatok is alátámasztani látszanak ezt a feltételezést.