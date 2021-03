A DK EP-képviselője, Dobrev Klára a Facebook-oldalán közölte a hírt.

"Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos ma pozitív lett a koronavírus tesztem. Most már lázam is lett és fáj a fejem. Maradok itthon kényszerpihenőn, Feri meg akkor marad Marcival Brüsszelben"