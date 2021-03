Hivatalos - Elmarad 74 ezer ember beoltása a hétvégén

György István államtitkár elismerte az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy elmarad a hétvégi tömeges oltás. Mint ismeretes, a kormányzati tájékoztató portál először arról írt, hogy

"több mint hetvenezer hatvan év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön SMS-ben értesítettek, más időpontban lesz beoltva. A probléma elhárításán pedig dolgoznak."

A technikai problémáról ráadásul maga Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt. A hírt aztán a kormányzati portál néhány perccel később törölte.

A sajtótájékoztatón aztán György István államtitkár már arról beszélt, hogy az AstraZeneca vakcina esetében, - akik ezt kapták volna - mégsem fogják beadni a hétvégén, tőlük sms-ben fognak elnézést kérni, a későbbiekben viszont sor fog kerülni ezen vakcinák beadására is. Ez mintegy 74 ezer embert érintett volna.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta, hogy az iskolák és az óvodák április 7-én nyitnak legkorábban. Ismertette, hogy erre az időszakra a gyermekfelügyelet sem megoldott az intézményekben. A nyolcadikos diákok felvételijével kapcsolatban azt mondta, hogy javasolt az online térben való kivitelezés, de nem javasolják, hogy ez elmaradjon.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője hivatalos összegzése szerint az elmúlt 24 órában, mintegy

221 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt,

436 emberrel szemben intézkedtek a kijárási korlátozás megszegése miatt,

és 46 ember nem tartotta be a Magyarországon átutazó személyek rájuk vonatkozó szabályokat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy leginkább a brit mutáns okozza a legnagyobb problémát hazánkban. Hozzátette, hogy ezek a mutációk erősebb fertőzést és és nagyobb számú megbetegedést tud okozni. Ráadásul vannak olyan variánsok, amelyek ellenállók a jelenlegi vakcinákkal szemben is. Ilyen elleálló törzsnek számít a dél-afrikai és a brazil is, éppen ezért újabb vakcinákat is fejlesztenek a gyártók.

Müller ugyanakkor gratulált a háziorvosoknak mivel véleménye szerint nagyon jól halad az idősebb korosztályok beoltása.

"Az elhunytak száma nagyon magas, az egészségügyi rendszeren pedig nagyon nagy a nyomás"

- emelte ki az országos tisztifőorvos. Éppen ezért amellett döntöttek, hogy a favipiravir járóbeteg ellátás alkalmazásában is használható lesz. Ez a készítmény korábban már hatásosnak bizonyult a koronavírus ellen, és ráadásul egy engedélyezett gyógyszerről van szó. Eddig csupán a fekvőbeteg-ellátásban lévők kaptak a koronavírusos betegek ilyen gyógyszert.

Müller Cecíclia kiemelte, hogy mindenki hordja a maszkját és tartsa be a szabályokat, mert eddig