Rig Lajos: Önkéntesnek jelentkezem intenzív osztályra

Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében felidézte Orbán Viktor szavait, melyek pár hete hangoztak el, miszerint:

most minden orvosra, ápolóra, lélegeztetőgépre szükség lesz!

E kijelentéssel egy időben 5500 dolgozó mondott fel az új egészségügyi törvény miatt.

Rig úgy véli, mivel eddig is óriási szakemberhiány sújtotta az egészségügyet, ami sajnos emberéleteket veszélyeztetett, nem lett volna szabad még nagyobb kockázatot vállalnia a Kormánynak azzal, hogy a járvány kellős közepén akár egy orvos, szakdolgozó vagy kisegítő személyzet elhagyja a pályát.

Rendkívül nagy hibának tartom, hogy nem vártak az egészségügy átalakításával addig, míg kicsit látható a fény az alagút végén. Ezáltal sajnos újabb emberéleteket kockáztat a Kormány

– fogalmaz bejegyzésében Rig hozzátéve, több egészségügyi dolgozó elmondta, sajnos nincs elég kapacitásuk ellátni a betegeket, s gyakran 6-8 intenzív ellátásra szoruló beteg jut egy szakdolgozóra, az optimálisnak mondható 2 helyett.

De mégis, mi várható most, hogy 5500 fővel kevesebben vannak? Rig kifejti, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere tavaly márciusi felhívására elsőként jelentkezett az Országos Mentőszolgálathoz, illetve több dunántúli kórházba is önkéntes munkavégzésre. A mentőknél rendszeresen vállalt szolgálatot COVID kocsin és red zónában is.

A jobbikos politikus

aneszteziológiai szakasszinsztensként hosszú éveket dolgozott intenzív osztályokon, így szakmai tudásával szerette volna segíteni a frontvonalban harcolókat.

Az általa megkeresett kórházakból többségében az a válasz érkezett – számolt be róla posztjában –, hogy nincs szakemberhiány, vagy az oda vezényelt katonák ellátják a szükséges feladatokat.

Sajnos azt nem vették figyelembe, hogy valamennyi intézményben dolgozik olyan orvos, ápoló, volt kolléga, aki személyesen keresett meg, hogy mindenképp jelentkezzek, mert nem bírják a terhelést a szakemberhiány miatt az intenzív osztályokon. A kérésem elutasítását valamennyien értetlenül fogadták. Csak találgatni tudok, illetve a hozzám visszaérkezett információk alapján sejtem, mi (illetve ki?) állhat egyes nemleges válaszok mögött

– írja Rig, aki úgy véli, rendkívül elkeserítő, hogy még ebben a helyzetben is felülírja a politika az emberek életének védelmét.

Mindezek ellenére pénteken ismét elküldi jelentkezését a tapolcai, ajkai, veszprémi, keszthelyi, győri és zalaegerszegi kórházakba.

Arról biztosíthatom valamennyi intézményt, ahogy a mentőknél sem tettem az elmúlt év alatt, úgy a kórházakba sem azért jelentkezem, hogy bármilyen információt közzé tegyek, csupán a segíteni akarás vezérel. Az információ anélkül is eljut hozzám. Most, hogy az elsős ikreim online tanulásra térnek át, óriási próbatétel lesz ez mindenkinek munka mellett, mégsem szeretném úgy álomra hajtani a fejem, hogy nem tettem meg mindent az emberekért és nem segítettem ott, ahol leginkább szükség van rám

– zárta szavait a jobbikos politikus, bízva a pozitív válaszban.