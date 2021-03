A kormánynak 15 napja lenne megnevezni az oltási program összeomlásának felelőseit

A hétvégi összeomlás után a héten ismét megpróbálja a kormányzat a tömeges oltást az AstraZencával, és ahogy korábban, most is SMS-ben értesítik a résztvevőket. A Telex mutatott be egy képernyőfotót a 60 év alatti krónikus betegeknek küldött üzenetről, amelyben konkrét időpont (csütörtök) és a helyszín is szerepel.