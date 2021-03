Ellenzéki pártok: A Nemzeti Oltási Bizottság vegye át a bukott kormánytól az oltási programot

Orbán Viktor megbukott. Magyarországnak ma kormányzásra képtelen kormánya van. Orbán Viktor tíz éve vívja harcát a maga által kreált, kitalált ellenségek ellen, de amikor valódi veszély fenyegeti az országot, amikor nem plakátokra, hanem felelős cselekvésre lenne szükség, csúfosan leszerepel.

- írja közös sajtóközleményében az ellenzéki összefogás (Jobbik, DK, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd), akik kiemelik, hogy a valaha volt legnagyobb létszámú kormányzati bürokrácia képtelennek bizonyult a gyors, hatékony és emberséges cselekvésre. Ma szinte semmi nem működik abból, amire a válságban az országnak szüksége lenne. Minden más esetben indokolt lenne Orbán Viktor azonnali lemondása, ám most, a járvány és a gazdasági válság miatti drámai helyzetben az emberi életek és egzisztenciák megmentése minden más szempontot felülír.

Az első és legfontosabb feladat itt és most a tömeges oltások gyors és zökkenőmentes megszervezése. Bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor és kormánya erre képtelen és alkalmatlan.

- teszik hozzá. Ezért a demokratikus ellenzéki pártszövetség kezdeményezi és követeli, hogy a járványügyi szakemberek, az Orvosi Kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő szakmai testület, a Nemzeti Oltási Bizottság vegye át az alkalmatlan kormánytól a magyar emberek életének és egzisztenciájának megvédése szempontjából legfontosabb oltási program megtervezését és végrehajtását.

Szerintük a rendelkezésre álló vakcinákat lakosságarányosan a kormány adja át az önkormányzatoknak, hogy azok saját maguk szervezhessék meg településeik oltási programjait. Az önkormányzatok eddig is gyorsabban, hatékonyabban, emberségesebben reagáltak a járványra és a válságra, mint a kormány, és most is készek és alkalmasak a cselekvésre.