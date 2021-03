Fordulat: idén még marad az óraátállítás

Én megtartanám az óraigazítást tavasszal és ősszel, annak minden hátrányával, vagy biológiai és alvással kapcsolatos nehézségeivel, de mivel most nem ez a terv, ezért a legelőnyösebb Magyarország számára szerintem az lenne, ha nem a jelenleg is meglévő nyugat és közép-Európai GMT 1-es (Greenwich Mean Time) időzónát használnánk, hanem a GMT 2-est, ami most Románia, Finnország, Görögország, a balti államok időzónáját mutatja.