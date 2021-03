Fordulat: a kínai és az orosz vakcina is bekerülhet az uniós védettségi igazolásba

Ahogy az várható volt, nem eszik olyan forrón azt a kását, és előbb-utóbb az orosz és a kínai vakcinák is elfogadott(abb)ak lesznek az Európai Unióban.

Az Euronews a Bloomberg által megszerzett bizottsági javaslatra hivatkozva arról ír, hogy az Európai Unió elfogadná a kínai és az orosz oltóanyagot a közös védettségi igazolásban.

A Népszava cikke szerint az Európai Bizottság a jövő héten mutatja be tervét arról az úgynevezett védettségi igazolásról. A dokumentumot a déli tagállamok kérésére vezethetik be és a koronavírus elleni oltás meglétét, illetve más jellegű védettséget igazolhat. A cél az utazások megkönnyítése a nyári turista szezonra.

A dokumentum háromféle igazolást adhat:

Az oltás meglétét, illetve azt, hogy milyen oltóanyagot kapott az illető,

Azt, hogy az illető negatív koronavírus tesztet mutatott fel,

Vagy pedig azt, hogy már átesett a betegségen, ezáltal természetes védettséget szerzett.

Számunkra ez azért fontos, mert Orbán-kormány oltási kampányában olyan vakcinák is szerepelnek (az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm), amelyeknek nincs EU-s engedélye. Bloomberg szerint azonban az Európai Gyógyszerügynökség engedélye mellett a tagállami vészhelyzeti engedélyeket is figyelembe veszik majd a dokumentum kiállításánál. Az igazoláson várhatóan szerepelni fog az illető neve, a személyi igazolványának, vagy útlevelének a száma, a születési ideje, illetve az, hogy milyen oltóanyagot és hány dózist kapott. Végül az Európai Parlamentnek (EP) kell döntenie, de addig még a javaslat is változhat.