Szijjártó: tesztek gyártásában fog együttműködni Magyarország egy izraeli vállalattal

Kiszélesíti Magyarország a tavaly beindított együttműködését egy izraeli vállalattal, és ennek köszönhetően a jövőben már koronavírusteszteket is fognak gyártani Magyarországon – tájékoztatta az MTI-t csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemből.

Mivel a koronavírusnak várhatóan új mutációi fognak megjelenni, illetve nem világos, hogy a védőoltások mennyi ideig adnak immunitást, a jövőben is biztosan szükség lesz nagy mennyiségben jó minőségű tesztekre

– mondta el a miniszter hozzátéve, ez az izraeli vállalat tavaly tavasszal már megkezdte Magyarországon csúcstechnológiájú lélegeztetőgépek gyártását.

Szijjártó kiemelte, a magyar-izraeli kormányzati összefogással és támogatással a járványellenes küzdelem szempontjából egy újabb fontos eszköz tekintetében sikerült megszerezni a gyártási képességet.

Az izraeli partner többféle koronavírus tesztet – PCR- és gyorsteszteket – gyárt, illetve előállít egyéb, nem a koronavírus, hanem más légúti betegségek kimutatására szolgáló teszteket is. Most pedig megkezdik az együttműködést a céggel annak érdekében, hogy a tesztek gyártása is megkezdődhessen Magyarországon, mondta Szijjártó.

A miniszter hangsúlyozta, a járvány során azok az országok tudják a leghatékonyabban megvédeni magukat, amelyek saját maguk képesek előállítani az életmentő eszközöket. Ezért volt nagy jelentősége annak, hogy tavaly ez az izraeli vállalat magyarországi üzemében is beindította lélegeztetőgépeinek gyártását, és mintegy ezer készüléket már a magyar kormány részére is előállított.

Szijjártó izraeli látogatásáról Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz: