„Nagyon befostak” a kínai akkugyár vezetői

A médiabotrány és a munkaügyi ellenőrzés után leállította a CATL a magyar dolgozók kirúgását – állítja a Telexnek a cég hat jelenlegi és volt dolgozója. A pontos okot nem lehet tudni, a lap forrásai több verziót is elmondtak, az egyik változat szerint a sajtóban megjelent cikkek után kormányzati szintről szóltak rá a cégre, hogy ilyet nem lehet csinálni. A portál értesülései szerint a munkaügyi hivatal valószínűleg már hétfőn ki fog vonulni a céghez. Egy forrásunk szerint emiatt pénteken a többnyire magyarokból álló HR- (személyzet) és EHS (környezet, egészség, biztonság) osztály is pánikba esett, ugyanis attól tartanak, hogy a mostani leépítések mellett más szabálytalanságokra is fény derülhet.

A Telex egyik forrása így fogalmazott:

„Nagyon befostak, és leállnak a kirúgásokkal.”

Több, egymástól független informátor azt mondta,

a cég vezetése csütörtök késő délután válságértekezletet tartott,

és ott született döntés arról, hogy a médiavisszhang és a hatósági ellenőrzések miatt határozatlan időre teljesen leállítják az elbocsátásokat, míg megint mások szerint káosz alakult ki a CATL vezetésében.

A kínai akkumulátorgyár közleményében azt írta, a cég „továbbra is elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg”, a Telexnek megszólaló alkalmazottak azonban úgy vélik, ez egy rendkívül arcátlan kijelentés egy olyan cégtől, amelyik éppen lebukott azzal, hogy több tucatnyi magyar munkavállalóját elküldte. Egyikük szerint a cégnek most az a terve, hogy

a mérnökök és szakmunkások kirúgása után a segédmunkások közé vesz majd fel a korábban tervezettnél több magyart,

így a magyarok összlétszáma középtávon akár nőhet is.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az adóforintjainkkal is támogatott kínai akkumulátorgyár az elmúlt hetekben próbaidős, majd határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat bocsátott el, a Telex forrásai szerint a CATL a helyükre Kínából érkező, kiküldetésben lévő alkalmazottakat akar helyezni.