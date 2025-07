Újabb orosz katonai repülőtér lett ukrán támadás célpontja

Az ukrán különleges erők szombaton csapást mértek az orosz Boriszoglebszk katonai repülőtérre Voronyezs régióban, eltalálva egy siklóbombatárolót és egy kiképző repülőgépet. Az ukrán hadsereg a közösségi médiában közzétett közleményében részletek ismertetése nélkül azt közölte, hogy valószínűleg más repülőgépeket is eltaláltak a délnyugat-oroszországi régióban. „Ez a repülőtér az ellenséges Szu-34-es, Szu-35S és Szu-30SM repülőgépek bázisa” – áll a közleményben. Alekszandr Guszev voronyezsi kormányzó a Telegramon azt írta, hogy több mint 25 drónt semmisítettek meg az éjszaka folyamán a régió felett. Azt mondta, hogy egy távvezeték ideiglenesen megsérült, de nem tett említést a katonai repülőtérről, amely mintegy 300 kilométerre van az ukrán határtól.

Az orosz légvédelem szombaton lelőtt négy Moszkva felé tartó ukrán drónt – közölte a város polgármestere. Az orosz főváros egyik fő repülőtere ideiglenesen leállította a kimenő járatokat. Szergej Szobjanyin elmondta, hogy a katasztrófavédelmi szolgálatok dolgoznak a lelőtt drónok becsapódásának helyszínein, de nem adott tájékoztatást az esetleges károkról. A moszkvai Seremetyevo repülőtér vezetői indulási késésekről számoltak be, miután a járatokat ideiglenesen szüneteltették. Az orosz polgári légiközlekedési hatóság, a Roszaviacija közölte, hogy az intézkedéseket a főváros légtere feletti „korlátozások” és az erős szél miatt hozták. A Roszaviacija közölte, hogy biztonsági okok miatt több más orosz város repülőterén is ideiglenesen leállították a le- és felszálló járatokat, többek között a szentpétervári Pulkovóban is.

Az orosz védelmi minisztérium a Telegramon közölte, hogy a légvédelmi egységek szombat este öt óra alatt 48 ukrán drónt semmisítettek meg. A minisztérium szerint az ukrán határon fekvő Brjanszk régió felett 17, a szomszédos Orjol régióban pedig 11 drónt lőttek le. A határ menti Belgorodi terület kormányzója elmondta, hogy négy ukrán drón megsebesített egy buszsofőrt és egy személygépkocsit vezető férfit. Egy korábbi védelmi minisztériumi jelentés szerint szombaton éjszaka 94 drónt semmisítettek meg Oroszország felett, napközben pedig további 45-öt alig hat óra alatt.

Az ukrán hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij az északkeleti Harkiv régióban induló lehetséges új orosz offenzívára figyelmeztetett. „Két napot szenteltem a Harkivi területen lévő egységekkel való munkának” – írta Szirszkij a Telegramon. Elmondása szerint az időt azzal töltötte, hogy beszélgetett a parancsnokokkal, tanulmányozta a térség helyzetét és az ottani csapatok igényeit. „Az oroszok számokkal akarnak nyomást gyakorolni, de nekünk készen kell állnunk, megfelelő taktikai és technológiai megoldásokat kell alkalmaznunk, hogy ne engedjük őket előrenyomulni” - mondta. Az orosz erők az elmúlt hónapokban már benyomultak az észak-ukrajnai Szumi régióba, és ott egy kisebb területet el is foglaltak.

(via The Guardian)