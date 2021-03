A zsúfoltság miatt lehetetlen betartani a biztonságos távolságot a Jahn Ferenc Kórház oltópontján

Zsúfolt tömegről készült fotót küldött be a Blikknek a Jahn Ferenc Kórház oltópontjáról egy olvasójuk. Az intézményben most is zajlik az oltás, ám

annyian várakoznak, hogy az általánosan megkövetelt másfél méteres távolságot lehetetlen tartani.

A bulvárlap olvasója által készített fotók itt tekinthetők meg.

A kórház Facebook-oldalán arra kérte az oltakozókat, hogy mivel nagy számban érkeznek az oltandók, azok egyedül és a megadott idősávban jelenjenek meg. Kísérőt csak mozgás-, hallássérült, illetve demens beteg esetén tudnak beengedni. Kérik az érkezőket a távolság és a maszkviselési szabályok betartására is.

A kormányzat kommunikációja szerint az oltás folyamatosan zajlik. Ugyanakkor emlékezhetünk, a múlt héten kiderült: az egészségügyi adatbázis használhatatlan, olyanokat is behívtak oltani, akik már megkapták a vakcinát, másokat pedig lakhelyüktől akár több órányi utazásra, más megyébe hívtak, Emiatt az oltási tervnek a 18 és 60 év közötti krónikus betegekre vonatkozó részét, 74 ezer fő beoltását el kellett halasztani.