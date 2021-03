Gyöngyösi Márton és Jakab Péter: ne a kormányhoz, hanem az emberekhez jusson el az EU 40 millió eurós támogatása

Nyílt levelet írt Jakab Péter és Gyöngyösi Márton az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen számára. A Jobbik politikusai azért fordultak az Európai Unióhoz, hogy a Magyarországra juttatott újabb EU-támogatás ne a kormányhoz, hanem az emberekhez jusson el.

A Jobbik elnöke és elnökhelyettese levelében azt írta, hogy ahogyan a magyar emberek többségét, úgy őket is megnyugvással tölti el ebben a nehéz időszakban, hogy azt látják, minden nehézség, és kezdeti hiba ellenére az Európai Unió minden segítséget megpróbál megadni tagállamai részére ahhoz, hogy ezeket a hónapokat minél zökkenőmentesebben vészeljék át.

"Éppen ezért nagy örömmel értesültünk arról a most előterjesztett csomagról, amelynek keretében az Európai Unió Szolidaritási Alapja 530 millió euróval támogatna több uniós, illetve tagjelölt államot, és amelyből hazánk, Magyarország is 39 723 926 euró értékben részesedne. Valóban, most minden segítség elkél"