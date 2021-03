Mivel Orbán nem értette meg, Jakab most elmagyarázta neki, miről szólnak a parizeres posztjai

Az elmúlt hónapokban több közvélemény-kutatás is arról tett tanúbizonyságot, hogy a hazai pártpalettán a Jobbik pozíciója bizonyult a legstabilabbnak, sőt, időnként akár egyedüliként is tudta növelni a népszerűségét. Emellett a fiatalok között a legerősebb pártnak mérték. Arról korábban is beszámoltunk, hogy a Medián januári eredményeit alapul véve