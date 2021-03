Dokumentumok, videó: Mészáros Lőrincéket hozhatta haza Dubajból a luxus magángép

Minden jel arra mutat, Mészáros Lőrinc, újdonsült felesége, Várkonyi Andrea, fia, az ifjabb Lőrinc, illetve egy ugyancsak Andrea nevű hölgy a nem hivatalos kormányzati luxusgép, az OE-LEM lajstromjelű Bombardier fedélzetén utazott Dubajba március 12-én. A visszaúton, március 16-án azonban már csak a felcsúti gázszererlő-milliárdos és a korábbi műsorvezető jött. Az erről szóló repülési dokumentumnak tűnő e-mailt Hadházy Ákos tette ki a Facebookra.

Hadházy azt írja,

az üzleti repülést is ismerő pilóták szerint a dokumentum nagyon hitelesnek tűnik, a formája teljesen megfelel a körülményeknek, a személyzet is valóban a repülőt üzemeltető cégnél repül és a cég adatai, elérhetőségei is valósak.