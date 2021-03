Drágább lesz idén a húsvéti sonka

Hamarosan itt a húsvét, azonban ezzel kapcsolatban nem túl jó hír a fogyasztóknak az, hogy érzékelhető mértékben emelkedik a hagyományos ünnepi étel, vagyis a sonka ára, írja a Népszava. Az ágazati szakemberek szerint pedig nem 1-2 százalékról van szó: ennél nagyobb mértékű áremelés várható.

Az idei évben eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek. Ebből éves szinten 7-8 ezer tonnát forgalmaznak a kereskedők, a fogyasztók pedig nagyjából egyharmadát a húsvéti ünnepekre vásárolják meg. Az áremelkedések miatt az ágazat a tavalyi közel 13 milliárd forintos árbevétel helyett akár 15 milliárd forintra számíthat.

Az önköltség nagyjából kétharmada a takarmányáraktól függ, ezek március elejéig átlagosan 50 százalékkal drágultak tavalyhoz képest, mindez pedig ahhoz vezetett, hogy a feldolgozott árú is drágult.

A forint gyengesége, az energiaárak, a járvány miatt bevezetett intézkedések, védőruhák, arcmaszkok, fertőtlenítőszerek, illetve egyéb felszerelések is mind ahhoz járultak hozzá, hogy az önköltség emelkedjen. Mindezek mellett ott van még az esetleges afrikai sertéspestis de Kínából is aggodalomra okot adó hírek érkeznek.

Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke a szakmai szervezet csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, a füstölt húskészítmények széles kínálatában az árak is igen eltérők.

A húsvéti gyorsérlelt, főtt sonkának kilója 1400-1500 forintért kapható, míg a hagyományos érlelésű termékek 2500-3000 forintba is kerülhetnek. A speciális készítmények ennél is drágábbak, 3000-6000 forintot is elérhetnek.

A Hússzövetség elnöke megjegyezte, az elmúlt egy évben, a járvány okozta lezárások miatt elsősorban vendéglátásnak, közétkeztetésnek szállító kis és közepes húsipari vállalkozások kerültek nagyon nehéz helyzetbe, míg a kiskereskedelemnek szállító nagyobb cégeknek sikerült megőrizniük pozícióikat.