Rig Lajos: A PS cikke karaktergyilkosság, amire 2022-ig minden ellenzéki képviselő számíthat

Így reagált az Alfahírnek Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője a Pesti Srácok írására.

A kormánylap egy tavaly szeptember történt esetet állított be úgy, mintha a hivatását, a mentőápolói szolgálatot a képviselőség mellett is végző Rig Lajos, szadista módon végezné.

A szerző Füssy Angéla, több sajtópert is elvesztett már Rig Lajossal szemben. Kissé érdekes, hogy egy szeptemberi esetet most, hét hónappal később írnak meg, mely szerint a mintavétel során Rig Lajos állítólag olyan fájdalmat okozott a gyermekének, hogy inkább vállalták a két hét karantént.

A cikk írója ezek után megszólaltatta még a „baráti” polgármestert Simon Gábort is. Ő nemcsak élesen bírálta Rig Lajost, hanem lényegében kitiltotta a településről. Konkrét esetet nem említve azt mondta, hogy a szülők orrvérzésre és indokolatlan extrém fájdalomra, valamint durvaságra panaszkodtak amikor Rig Lajos végezte a vizsgálatot.

Én a cikkből értesültem, hogy Füssy Angéla, a PS szerzője megkeresett, de nem tudtam róla, mert a levelezőfiókom a spamek közé tette az emailt

- mondta lapunknak Rig Lajos miután olvasta Füssy Angéla írását.

Egyébként úgy tudja a cikkben idézett Simon Mária nem is tudott arról, hogy a szeptemberi telefonos megkeresésből most cikket írt a kormánylap.

A nehézségeket érzékeltetve Rig Lajos elmo ndta, az említett településeken nem egy, hanem két általános iskola (8-12 éves gyerekek), illetve pedagógusainak tesztelése történt, így ott közel 60 tesztet végeztek. Az aznap levett teszteket már előző nap el kellett volna végezni, de a mentősök leterheltsége miatt csúszott egy napot a mintavétel. Veszprémgalsán valóban a cikkben nyilatkozó édesanya gyermekét tesztelték utoljára. Ekkor szülő nem tartózkodott a helyszínen, így a nagykorú testvér felügyeletére bízták a mintavételre váró 9-10 év körüli gyermeket.

A mintavétel előtt elmondtam gyermeknek, hogy pontosan, mi fog történni és ez kellemetlen lesz, de amikor a pálcikával közelítettem a nyálkahártyához a gyermek sajnos elrántotta a fejét. Pityeregni kezdett én pedig azonnal abbahagytam a mintavételt. Ekkor jött át a másik szobából a testvére, aki lökdösni kezdett. Én ezután a ház előtt a mentőautónál vártam meg az édesanyát. A cikkben leírtakkal ellentétben nem ismertük egymást, de még aznap este levélben elnézést kért tőlem

- idézte fel a történteket Rig Lajos.

facebook

facebook

Én egyébként úgy tudom, hogy a PS állításával szemben nem is rám haragudtak, hanem magára a PCR teszt elrendelésére, ami valóban egy nagyon kellemetlen eljárás. Ilyenkor az orrgaratnyálkahártyából kell a mintát venni, ami a fül magasságában helyezkedik el és hiába járunk el vizsgálat során a lehető legóvatosabban, gyermeknél és felnőtteknél is előfordul, hogy megsérülhet egy hajszálér, ami aztán rövid ideig tartó orrvérzéssel járhat. Azonban ha nem szabályosan, az eljárásrend szerint tesztelünk, értékelhetetlenné válhat a minta

- mutatta be a PCR teszt gyakorlati részét Rig Lajos.

PCR mintavétel facebook

A mentőápolóként is tevékenykedő Rig Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy a mintavételhez szüksége pálcika hét hónapja sokkal vastagabb volt a most használatos vékony rugalmas pálcához képest és ezt kellett használni felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt. A Jobbik országgyűlési képviselője azt is hangsúlyozta, hogy korábban soha nem volt panasz a munkájára és a cikkben említett polgármester állítólagos feljelentéséről sem tud.

Több száz tesztet végeztem az elmúlt időszakban, COVID kocsin és az ajkai „red zónában” is. Soha sem érkezett panasz rám, sőt, tucatnyi üzenetet kaptam, melyekben köszönetüket fejezték ki a szülők, hogy milyen kedvesen és megnyugtatóan bántam a gyermekeikkel

- idézte fel a tapasztalatait Rig Lajos.

facebook

facebook

A Jobbik országgyűlési képviselője jelezte, levélben értesíti a Pesti Srácok szerkesztőjét és arra kéri Füssy Angélát, hogy reagálását változtatás nélkül tegye közzé a PS honlapján.