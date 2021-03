Elhibázottnak tartják a korlátozó és a járványügy intézkedéseket a sátoraljaújhelyi képviselők

- mondta Róth József Sátoraljaújhely MSZP-s képviselője a térségben tapasztalt egészségügyi helyzetről.

Szabó János a helyi az önkormányzat Szociális és egészségügyi bizottságának MSZP-s képviselője ezt azzal egészítette ki, hogy közben mindenre jut pénz, így például kalandparkra vagy Moto GP pályára csak az egészségügyre és a járványügyi helyzet kezelésére.

- tette hozzá Szabó János.

Szerinte a háziorvosi rendelőket is a diktatúra alá sorolták, amikor a kormány úgy rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet idejére a területileg illetékes kórházak szakmai irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők.

A kórházak már így is túl vannak terhelve. Minden elismerésem az egészségügyé

- közölte Szabó János, aki hangsúlyozta, azt szeretnék, ha mindenki minél előbb be legyen oltva, de mint fogalmazott, úgy nem lehet, ha nincs erre egy terv és még Sátoraljaújhely polgármestere se kap megfelelő információkat.

Úgy vélte, nem az este 8 óra utáni kijárási tilalom lett volna a jó intézkedés, hanem például az, hogy a plázák négyzetméter arányosan engedjék be a vásárlókat.

Berger Zsolt, Sárospataki önkormányzati képviselő is szólt a már említett ágazatokban tevékenykedők beoltásának fontosságáról, de kiemelte az emberek felelősségét is.

Sokszor lehet hallani, hogy olyan emberek is elmennek otthonról, akik már nem érzik magukat jól, vagy akkor is eljárnak otthonról amikor fertőzött van a családban. Persze nagyon fontos lenne, ha ilyenkor nem a 60 százalékos táppénzt kapják, hanem a 80, 90, vagy a fizetés 100 százalékát is megkaphatná az, akinek otthon kell maradnia