249 halottat követelt a járvány - több volt az aktív fertőzött, mint a gyógyult

Még mindig másszuk azt a bizonyos harmadik hullámot. A központi tájékoztatási oldal szerda reggeli adatai szerint

7587 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 593 710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy igaznak bizonyult a minisztérium jóslata arról, hogy a napi áldozatok száma eléri a 250-et. Tegnap még soha nem tapasztalt módon át is lépte ezt a szomorú határt (252 áldozat).

Aggasztó, ha a gyógyultak és az aktív fertőzöttek számát hasonlítjuk össze - bár mind a kettő adatsor növekszik, de eltérő sebességgel. Jelenleg 381 807 fő a gyógyultak száma, tegnap óta 3 631 ember győzte le a betegséget. Eközben az aktív fertőzöttek száma 192 951 főre emelkedett, ami 3 707 fő napi többletet jelent. 11 805 (kedden 11 873-an voltak) koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1423-an vannak lélegeztetőgépen, miközben tegnap 1 389-en, hétfőn pedig 1 340 beteg volt gépre kötve.

A tájékoztatás szerint folyamatosan zajlik az oltás is, már 1 696 110 fő a beoltottak száma, ebből 494 520 fő már a második oltását is megkapta. Ezek szerint az elmúlt 24 órában 59 674 főt oltottak be, és 12 700 ember kapta meg a második vakcináját.