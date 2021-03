Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke Facebook-bejegyzésében reagált A Város Mindenkié szervezet vasárnapi akciójára.

A Jobbik maximálisan egyetért A Város Mindenkié csoport figyelmeztetésével: ahogy a kilakoltatásokon a jogsegélyt, úgy itt a moratórium meghosszabbítását is el kell érni!

– írta a jobbikos politikus, aki hangsúlyozta továbbá,

amióta a Fidesz kormányoz, több mint 14 ezer családot lakoltattak ki elhelyezés nélkül.

A képviselő arra is felhívta a figyelmet, miszerint egy évtizeden át kvótákban állapodtak meg, meghatározva, évente hány embert tesznek ki az otthonából.

Még a járványhelyzet közepén is engedték folyni azokat a végrehajtásokat, amelyek vége nagyon sokszor az otthon elvesztése. Most pedig az átmeneti kilakoltatási moratórium lejár a járvány kellős közepén! Ilyen körülmények között az amúgy is kifosztott károsultakat utcára tenni nemzetellenes árulás