"A kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni" - ezzel magyarázta a kormány, miért nincs itthon sajtószabadság

Az Alfahír és az N1TV is csatlakozott ahhoz a mai kezdeményezéshez, amelyben a magyar újságírók azt szeretnék elérni, hogy a hazai nyilvánosság valós képet kaphasson a koronavírus-járvány valódi képéről - ám ehhez a tudósítókat be kellene engedni a kórházakba, illetve hagyni kellene, hogy az orvosok, ápolók nyilatkozhassanak a valóságról.

Mint minden más (normális) demokráciában.

Ugyanis az információhiánynak súlyos következményei vannak.

Mivel ezeket az információkat – a kórházban tapasztalható valós állapotokat bemutató anyagok elkészülésének megakadályozásával – elzárja a kormány és az Operatív Törzs az emberektől, sokan még mindig lekicsinylik a járvány veszélyeit, nem tartják be a védelmi intézkedéseket, ez pedig csak még több megbetegedéshez, ezen keresztül pedig a járvány súlyosbodásához vezet.

"A levelet aláíró szerkesztőségek ezért a következőket kérik a kormánytól és az Operatív Törzstől:

Engedjék be az újságírókat és forgatócsoportokat magyarországi kórházak COVID-osztályaira és az oltópontokra, természetesen úgy, hogy a sajtó munkatársai teljes mértékben tiszteletben tartják az egészségügyi dolgozók és a betegek emberi méltóságát! Tegyék lehetővé, hogy az egészségügyi dolgozók szabadon nyilatkozzanak a kórházakban tapasztalható állapotokról a publikumnak! Hadd nyilatkozzanak a sajtónak végre arccal-névvel a frontvonalban dolgozó ápolók és orvosok, hogy ne „nevük elhallgatását kérő forrásokra” hivatkozva kelljen beszámolnunk a valódi helyzetről. Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a kormány és az Operatív Törzs 0-24-ben valódi tájékoztatást nyújtson a sajtónak, ez ugyanis jelenleg nem valósul meg. Alakuljon külön csoport az Operatív Törzsnél és az NNK-nál a sajtó alapos tájékoztatására! Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóit tartsák meg az újságírók jelenlétében – akár online, akár a járvány elleni védekezésre való tekintettel szabadtéri helyszínen!"

Nos, ha Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reakcióját nézzük, olybá tűnhet, a kormányzat éppenséggel érdekelt lehet abban, hogy fennmaradjon a társadalmi bizonytalanság.

A politikus szerint ugyanis azért nem szólalhatnak meg az orvosok és az ápolók, mert az operatív törzs minden nap tájékoztatja a nyilvánosságot a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Tehát ezek szerint a nyunyokázás felér egy szakmai nyilatkozattal is. De itt még nem állt meg Kovács Zoltán, mert alaposan átértelmezte a sajtószabadság fogalmát is.

"A kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni"

- jelentette ki, majd azt üzente, hagyják dolgozni az újságírók az egészségügyi dolgozókat.

De hogy ki hagy kicsodát dolgozni, az megint egy másik kérdés.

A nagy hajtás az idegrendszerükre is kihatással van, az átlagos mentődolgozó szerinte már „fáradt, elkeseredett, időnként indulatos”, és „most már jobban kiéleződik, ha valakivel nem jövünk ki, hamarabb egymásnak ugrunk, elég nagy a feszültség” - mesélte az N1TV-nek Kröszl-Keszthelyi Szabolcs, a nevét és arcát is vállaló Fejér megyei mentőápoló. A valós helyzetet bemutatva azt is elmondta, ha Budapestre vannak vezényelve – mert ilyen is van-, akkor 24 óra alatt mindössze kétszer 20 perc pihenőt kapnak.

"A szakdolgozók csőbe húzva érzik magukat. Egy hónapban nyolcféle verziója van a beosztásnak, folyamatosan változnak az ajánlások, sok dolog az új szerződéssel kapcsolatban pedig a mai napig sem tisztázott. Akik maradtak, kénytelenek hónapok óta túlórázni, és ez a helyzet az új jogviszony miatti kilépőkkel sem javult. Az is kérdés például, hogy fogják kifizetni a túlórákat? Csúsztatva? Egyáltalán ki fogják? Az utolsó pillanatig nem tudtunk részleteket sem arról, hogy milyen körülmények között fogunk dolgozni. Amikor megkaptuk a tervezetet az aláíráshoz, hat sorban jogszabályokra, rendeletekre és törvényekre hivatkoztak, és abból kellett kibogarászni, hogy akkor most mi vonatkozik ránk."

Ezt pedig szülésznő mesélte az Alfahírnek azzal kapcsolatban, hogy a világjárvány alatt az egészségügyi dolgozókra erőszakolt új jogszabály mennyire hagyta őket dolgozni.

Ja, amúgy Kovács Zoltán kormánya valószínűleg az egyetlen a történelemben, amely egy pandémia kellős közepén elüldözött a munkahelyéről 5 500 egészségügyi dolgozót, orvost és szakápolót.