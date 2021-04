Hiába a pénz, paripa, fegyver, a Megafon egyelőre nem állítja meg a „balliberális gőzhengert"

Úgy tűnik, "A kopasz" heti egymilliós hirdetési költéssel is hiába oszt, alig érdekel valakit, pedig a Megafon Központ támogatottjaként Filep Dávidból is profi “jobboldali influenszert” akarnak képzeni.

Abban, hogy az Orbán-kormány aktuális üzeneteinek eljuttatásához egy akkurátusan, temérdek pénzből kiépített, professzionálisan működő propagandagyár áll rendelkezésére, semmi újdonság nincsen. Úgy tűnik azonban, hogy a Fidesznek nem elég a kézivezérelt, ódon, Rákosipropaganda-szagú Kunigunda utcai közmédia, a több száz, tökéletesen uniformizált megyei lap, az origo, ripost meg 888.hu és egyéb “hírportálok”, a “visszafoglalt” Hír TV, illetve a fiatalokat célzó Pesti TV, ahol Jeszenszky Zsolt (alias DJ Jeszy) főszereplésével folyamatosan úgy pózolnak, mintha egyfajta underground, "tévés szamizdatot" készítenének, mivel a véleményüket máshol aligha tudnák elmondani, sőt, egyenesen egy elnyomott társadalmi csoportba tartoznának.

Az online teret is uralni akarják

Nem, ez még mindig nem elég, a kormány kommunikációs guruinak legújabb projektje, hogy milliókból kiképzett jobboldali véleményvezérekkel akarják teleszórni az online médiateret. Hogy erre miért van szükség, a Megafon Központ egyik hirdetésének szövegében találjuk a választ: "A 2022-es választás a Facebookon fog eldőlni, ezért muszáj, hogy jobbak legyünk ott is, mint a baloldal".

Arra valószínűleg rájöttek a kormánypárti agytrösztök, hogy nem bénázhatnak többet: emlékezetes, januárban derült ki, hogy a Fidesz központi e-mail címe áll az Elég nevezetű fideszes Facebook-oldal mögött.

A vállaltan a Fidesz pénzéből működő, Kovács István és Szánthó Miklós nevével fémjelzett Alapjogokért Központról, illetve az akkor még csak frissen bejelentett kezdeményezésükről, a Megafonról tavaly augusztusban egy hosszabb, elemző cikket írtunk.

Ismeretlen pénzből, „digitális inkubátorban" keltetik a fideszes Facebook-katonákat Megafon Központ néven indított nemrégiben egy igen sajátos, „digitális inkubátort" Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója annak érdekében, hogy a jobboldali, kormánnyal szimpatizáló fiatalokból „profi Facebook-harcost" képezzenek ingyenes tréningek segítségével. Mindezt különös megvilágításba helyezi az a tény, hogy nemrégiben Péterfalvy Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke belengette, a kormánynak jogszabályt kellene alkotnia a Facebook működéséről.

Ekkor számoltunk be arról is, hogy Kovács szerint profi stáb áll a rendelkezésükre, sőt, vannak amerikai partnereik is, akik a legtöbbet tudják a közösségi média működéséről. Mint mondta, "nem túlzás azt mondani, hogy az Egyesült Államokban vannak a legjobb digitális szakemberek a világon. Az ő szaktudásukat is igénybe vesszük mind a tervezés, mind pedig a lebonyolítás során".

Kovács István az Európai Parlament és az amerikai kormány korábbi ösztöndíjasa rendszeresen megfordul a HírTV-ben, a közmédiában, emellett előszeretettel szólaltatják meg a Magyar Hírlap és a Demokrata hasábjain is. Kovácsról érdemes megjegyezni, hogy Szánthó Miklós egyetemi évfolyamtársa volt, politikai karrierjét a Fidelitasban kezdte, majd a 2019-es európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistájának 14. helyén indult.



Szánthó Miklós pedig rohamosan lépked előre a NER képzeletbeli ranglétráján, így ma már nemcsak az Alapjogokért Központ igazgatója, hanem a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, vagyis a KESMA kuratóriumi elnöke is.

Azt ugyan nem tudni, mindez mennyibe kerülhetett nekik, azt viszont igen, hogy kitől kapják a pénzt: idén márciusban az Átlátszó megírta, hogy

az Alapjogokért Központ az elmúlt években közel egymilliárd forintot kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától a Batthyány Lajos Alapítvány közbeiktatásával, a Megafonnak pedig alig két hónapos működés után valahonnan máris lehullott 56 millió forint.

A Megafon támogatottjai

A Megafonnak három támogatottja van: a Pesti TV-s Bohár Dániel, aki egyebek mellett "A Riporter" című műsort viszi, az ő nevéhez fűződik a tiltakozó SZFE-s diákok lejáratására készített, nagy port kavart anyag, Rákay Philip, aki a Z+zenecsatorna és a Viva TV-től egészen az M1 "intendánsi", valamint a Fidesz-tanácsadó pozíciójáig jutott, manapság pedig hű propagandistaként fullba nyomja a kormány aktuális agymenéseit és az online térben vívja meg a Fidesz kommunikációs háborúit. Igaz, néha csúnyán felsül, mint amikor Jakab Péternek akart beszólni.

Nagyon be akart szólni Jakab Péternek, de inkább törölte kommentjét a fideszes Rákay Philip Hosszú posztot szentelt Jakab Péter támadására a fideszes propagandistaként ismert Rákay Philip, azonban a Jobbik elnökének Facebook-oldalán lévő egyik poszthoz írt kommentjét később kitörölte. A csütörtök délután megjelent írásban Rákay lényegében arról panaszkodott, hogy Jakab szerinte bunkón viselkedik Orbán Viktorral, de a szövegben szépen visszaköszöntek a szokásos fideszes panelmondatok is.

Ki az A kopasz oszt?

A Megafon harmadik támogatottja egy bizonyos "A Kopasz oszt", ami mögött Filep Dávid áll, akinek korábbi, "írói" Facebook oldalán egyébként saját bevallása szerint regényeket, verseket, novellákat, elmélkedéseket olvashatunk. A posztokat elnézve akadtak problémák a helyesírással, még szerencse, hogy a Megafon által finanszírozott videókban csak beszélnie kell. A kopaszt minden bizonnyal végig fogják turnéztatni az egész kormánypárti médiában, felbukkan majd a Pesti TV-ben, ad interjút a Mandinernek vagy 888-nak, és hallunk róla a Megadja Gábor-féle Kontra podcastben.

A kopasz imidzsét amúgy érdekesen találták ki: a hírhedt Hitman számítógépes játék főszereplőjére hajazó kinézet és a komoly tekintet inkább kicsit bizarr, mintsem megnyerő, de hát ízlés dolga.

Kép: A kopasz oszt/Facebook

Nagyon tolják, eredmény azonban nemigen látszik

A kopasz oszt közszereplői oldalt 2020. november 18-án hozták létre, jelenleg valamivel több mint 12 ezer követője van. Ennyi idő alatt ez elég szerény teljesítmény. A Facebook Hirdetéstárat végigböngészve azt találjuk, hogy összesen 17 aktív, most is futó hirdetése van az oldalnak, amelyek közül szembetűnő, hogy

a Jobbik elnökének lejáratására készített rövid videó hirdetésére elképesztően sokat, egymillió forintot költöttek.

Fotó: Facebook Hirdetéstár

A költéseket elnézve elmondható, hogy nemcsak egy-egy posztot hirdetnek meg, hanem alapjáraton is nagyon tolják a kopasz oldalát:

az elmúlt egy hétben, március 30. és április 5. között majdnem másfél millió forintot költöttek rá.

Fotó: Facebook Hirdetéstár

Mint látható, a Megafonnak (vagyis sajnálatos módon nekünk, adófizetőknek, akik összeadjuk az ő kis online bulijukat) semmi nem drága, ha Jakab Péterbe, vagy az éppen aktuálisan kijelölt ellenzéki politikusba akarnak maximum gázon beleszállni a Facebookon.

A világ pénzét is simán elköltik hirdetésekre, az eredmény azonban még várat magára, a 12 ezres követőtábor ugyanis a mai viszonyok között annyit ér, mintha Németh Szilárdnak tofuval kellene megfőznie egy pacalpörköltet: meg lehet csinálni, csak semmi értelme.

Úgy tűnik tehát, a Fidesz nagyon igyekszik, hogy felépítse a fiatal véleményvezéreit, Bohár, Rákay és a kopasz mellett még biztosan felbukkannak majd további arcok, az online tér "uralása" viszont talán nagyobb falat, mint gondolták.