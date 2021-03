Ellenzéki miniszterelnök-jelöltek - Jakab Péter már akkor elstartolt, amikor néhány versenyző még meg sem érkezett

Hétfőn végre megpezsdült az ellenzéki térfél: Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje most már nemcsak a kormánynak üzent, hanem a kormánykritikus szavazók felé is ajánlatott tett. Mindezt akkor, amikor hosszú hetek óta uralja a közösségi médiát a gyakran apolitikus megosztásaival is, és miközben a köztelevízió a miskolci otthonát filmezi. Tóth Tamás politológust, az Iránytű Intézet vezető elemzőjét kérdeztük a fejleményekről. Interjú.

Az eddig jobbára csendes, háttérben zajló ellenzéki vetélkedés után Jakab Péter interjúja berobbantotta az ellenzéki miniszterelnök-jelölti versenyt, és reagálásra kényszerítette az ellenzéki jelölteket pártokat. Ezek szerint elstartolt 2021 legfontosabb ellenzéki versenye, a miniszterelnök-jelölti versengés?

Az ellenzéki törzsszavazók előtt mindenképp, de talán már kijelenthető, hogy a nagyobb nyilvánosság előtt is. Első körben a jelöltek elkezdtek felsorakozni a startvonalhoz,

azonban Jakab Péter meglépte, hogy már akkor elstartolt, amikor néhány versenyző még meg sem érkezett. Ez egy jó húzás volt a Jobbik elnökétől.

A politikai napirendet uralja az elmúlt hetekben Facebook-posztjaival és nyilatkozataival, így nem tehette meg, hogy ne használja ki ezt a számára kedvező helyzetet. Bár a Momentumnak is adott lett volna a helyzet, mint ahogy Márki-Zay Péternek is, azonban nekik nem sikerült tematizálniuk. Érezhető, hogy az előválasztási versengés ezen szakasza nem szakpolitikai témák körül fog mozogni, hanem erősen ideológiai- és nézetkülönbségekről. A kormánypártok ezt igyekeznek is felnagyítani s folyamatosan feszültségekként próbálják meg bemutatni ezt saját szavazóiknak. Az tény, hogy az ellenzéki pártok vezetői pengeélen táncolnak, amikor tematizálni akarnak. Pont akkora vitát kell generálniuk, ami nem szül ellenszenvet sem a szövetséges pártok, sem szavazóik körében.

Jakab Péternek azonban a parizeres posztjával úgy sikerült napirenden maradni, hogy az az ellenzéki oldalon belül nem generált se vitát, se feszültséget.

Az is fontos következmény, hogy olyan emberekhez jutott el Jakab Péter, akik nem ismerték a nevét, keveset, vagy alig foglalkoznak politikával. Az ilyen és hasonló elemek megtalálása kulcskérdés, hiszen a szövetségen belüli ideológiai vitákkal akár szavazatokat is lehet veszíteni. Potenciális miniszterelnök-jelöltnek tekintjük Dobrev Klárát és Karácsony Gergelyt is, akiknek rövid időn belül dönteniük kell indulásukról, ellenkező esetben komoly hátrányba kerülhetnek. Leginkább a főpolgármesternek van meg az a szabadsága a magas ismertsége okán, hogy kivárhat.

Maradva az időzítésnél. Jakab Péter hetek óta uralja a közösségi médiát, bekerült a kormánypártok, és a sajtójuk célkeresztjébe is, jogosan érezhette úgy, hogy most uralhatja a pillanatot az ellenzéki térfélen, és tematizálhat?



Jakab Péter valóban nagyon erős számokat produkált a közösségi médiában az elmúlt időszakban.

Hat hete vezeti a "like versenyt" a Facebook-on, megelőzve az összes hazai politikust. A múlt hónapban annyi like, hozzászólás és megosztás történt az oldalán, mint Orbán Viktornak a járvány korábbi, legerősebb időszakaiban, amikor nagy horderejű bejelentéseket tett a közösségi médián keresztül.

Ez mindenképpen figyelemreméltó teljesítmény. Az, hogy a kormánypárti sajtó kipécézte magának, még jót is tehet Jakab Péter ismertségének, ez a mai helyzetben még inkább előnyére fog válni, mint hátrányára.

A témákról. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje két klasszikus és szimbolikus témával triggelelte a vetélytársakat - el is érte a kívánt hatást. Ön szerint a szivárványcsaládok, illetve a határon túli magyarok szavazati joga mennyire erős téma, mennyire oszthatja meg az ellenzéki térfél választóit?

Mindenképpen erős témák, de fölöttébb vissza is üthetnek. Mint említettem az erős ideológiai töltetű versengést csak egy hajszál választja el a sértődéstől. A szivárványcsaládok ügye jól láthatóan foglalkoztatja a magyar lakosságot, jóformán mindenkinek van róla véleménye. Ez az a téma, ami jól tematizál, de szörnyen veszélyes is, ismerve az ellenzéki pártok ezzel kapcsolatos álláspontját, mely igazából szöges ellentétben van Jakab Péterével. A miniszterelnök-jelölti előválasztáson várhatóan az ellenzéki táborba tartozók lesznek az aktívabbak, akik ezt a kérdést ideológiai szemszögből is nézik. Ha a kormány támadja az azonos neműek örökbefogadását, akkor nem nézik jó szemmel, ha az ellenzéki pártszövetségen belül valaki ugyanezt képviseli.

A határon túli magyarok szavazati jogának kérdése már egy kevésbé tematizáló kérdés. Nézetkülönbségek ebben a kérdésben egyértelműen vannak, de a Jobbik elnöke is ezen szavazati jog korlátozását javasolta, így itt nem érzek akkora szakadékot, melyet ne lehetne átugrani.